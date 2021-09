Corona-Inzidenz im Eichsfeld sinkt leicht

Eichsfeld. Der Corona-Inzidenzwert im Eichsfeld sinkt leicht, so das Robert-Koch-Institut.

Wieder leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Eichsfeld. Am Montag wurde sie vom Robert-Koch-Institut mit 60,3 angegeben. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 61,3 gelegen. Während am Montag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet wurden, waren es am Wochenende insgesamt 19 gewesen, Samstag waren es neun, am Sonntag wurden zehn Fälle registriert Die Inzidenz der Neuinfektionen im Landkreis Göttingen liegt aktuell bei 39,8.

