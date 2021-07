Corona-Inzidenz im Eichsfeld sinkt weiter

Eichsfeld. Im Vergleich zum Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Mittwoch weiter gesunken.

Der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tages-Inzidenzwert für den Landkreis Eichsfeld sinkt weiter. Am Mittwoch wird dieser mit 1 angegeben, am Vortag lag er noch bei 2. Zudem gehen keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus in die Statistik des Gesundheitsamtes ein. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 253 Menschen verstorben. Im benachbarten Landkreis Göttingen sind aktuell noch 19 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Inzidenz liegt dort bei 3,4.