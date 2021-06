Corona-Inzidenz im Landkreis Eichsfeld steigt wieder leicht an

Eichsfeld. Nach zwölf Tagen ohne Infektionen sind im Eichsfeld am Dienstag neue Fälle registriert worden.

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert steigt am Dienstag im Landkreis von 0 auf 2 an. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Nach dem zwölf Tage in Folge keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt wurden, gehen am Dienstag drei in die Statistik ein. Stationär werden im Heiligenstädter Krankenhaus zwei Patienten behandelt, einer davon mit einem schweren Verlauf.

Offiziell bestätigt wurde am Dienstag auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Verstorben ist ein 73-Jähriger.