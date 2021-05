Corona-Inzidenz steigt im Eichsfeld an: Weiterhin diffuses Ausbruchsgeschehen

Eichsfeld. So viele Infektionen mit dem Coronavirus gibt es derzeit in den Städten und Gemeinden im Eichsfeld.

18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 146,0.

In der Telefonkonferenz des Krisenstabes informierte das Gesundheitsamt darüber, dass weiterhin ein diffuses Ausbruchsgeschehen im Landkreis zu beobachten sei und in einzelnen Schulen und Einrichtungen auftretende Fälle aus dem familiären und privaten Umfeld hineingetragen würden. Insgesamt sind aktuell im Kreis 337 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 20 Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden, acht mit schwerem Verlauf.

Mit Blick auf die Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften ergibt sich folgendes Bild: Die meisten Infizierten hat demnach die Stadt Leinefelde-Worbis mit 105, gefolgt von der Stadt Dingelstädt mit 39 und der Stadt Heiligenstadt mit 37. In der Gemeinde Niederorschel sind 14 Corona-Fälle bekannt, in der Landgemeinde Am Ohmberg acht und in der Landgemeinde Sonnenstein 17. 35 Infizierte gibt es in der Verwaltungsgemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue, fünf in der VG Ershausen/Geismar, 17 in der VG Leinetal sowie 18 in der VG Lindenberg. In der Verwaltungsgemeinschaft Uder sind sechs Fälle registriert, in der VG Hanstein-Rusteberg 22 und in der VG Westerwald-Obereichsfeld 14.