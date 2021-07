Corona-Inzidenzwert sinkt im Eichsfeld auf 0

Eichsfeld. Keine Eichsfelder werden derzeit wegen Covid-19 stationär behandelt.

Gute Nachrichten in Sachen Corona-Pandemie hat das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld am Donnerstag. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert wird mit 0 angegeben.

Zudem werden auch keine Eichsfelder stationär behandelt. Weiterhin sinkt die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind auf sieben. Am Dienstag waren dies noch 25 Personen. Im benachbarten Landkreis Göttingen steigt der Inzidenzwert am Donnerstag dagegen leicht von 3,4 auf 4,3 an. Dort sind aktuell noch 25 Menschen infiziert.