Corona-Warnstufe 3 gilt im Landkreis Eichsfeld: Regeln werden verschärft

Eichsfeld. Das Landratsamt erlässt eine neue Allgemeinverfügung. Diese Regeln gelten ab 3. November.

Die Warnstufe 3 gilt seit Dienstag im Landkreis Eichsfeld. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 330,8. Aktuell sind 531 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 19 von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden, davon sechs mit schwerem Krankheitsverlauf. Am Dienstag wurden fünf Neuinfektionen registriert.

Die meisten Coronafälle gibt es laut Landratsamt mit 115 in der VG Wipperaue, gefolgt von der Stadt Heiligenstadt und der VG Ershausen/Geismar mit je 73 sowie der Stadt Leinefelde-Worbis mit 60. In der Stadt Dingelstädt sind 39 Fälle bekannt, in den Verwaltungsgemeinschaften Westerwald-Obereichsfeld und Uder je 33, in den Gemeinschaften Hanstein-Rusteberg und Leinetal jeweils 29. Je 15 Infizierte haben die VG Lindenberg und die Gemeinde Niederorschel. Die Landgemeinde Am Ohmberg hat 12 Fälle, die Landgemeinde Sonnenstein fünf.

Um eine weitere Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu vermeiden, hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die auf der Homepage im Amtsblatt veröffentlicht ist. Ab Mittwoch, 3. November, gelten daher folgende Maßnahmen:

Die 3G-Regel gilt für den Besuch von Gaststätten in geschlossenen Räumen, ausgenommen die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke, für nichtöffentliche Betriebskantinen oder den Nebenbetrieb an Autobahnen. Angewendet werden muss sie auch bei der Teilnahme an nichtöffentlichen Veranstaltungen sofern hierfür Räumlichkeiten der Gastronomie, Veranstaltungsstätten oder sonstige vergleichbare Einrichtungen genutzt werden, für den Besuch von Schwimmbädern, Freizeit- und Erlebnisbädern und Thermen sowie Saunen, Fitnessstudios und Sporthallen, soweit es sich um geschlossene Räume handelt, mit Ausnahme des organisierten Sportbetriebes sowie des Schwimm- und Sportunterrichtes, so die Kreisverwaltung.

Neue Personenanzahl für Veranstaltungen festgelegt

Die 3G-Regel gilt bei Übernachtungen zu touristischen Zwecken und zwar bei der Anreise. Negative Testergebnisse sind wiederholend jeweils spätestens zum Ablauf von 72 Stunden beziehungsweise zwei Mal pro Woche während des Aufenthaltes vorzulegen.

Für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist eine Höchstteilnehmerzahl von 250 Personen festgesetzt, für nicht öffentliche und private in geschlossenen Räumen von 75 Personen.

Die 2G- oder 3G-Plus-Regel gilt für öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, insbesondere bei Ausstellungen, Messen, Spezial- und Flohmärkten sowie Sportveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen, Theater-, Kino-, oder Konzertaufführungen und Reisebusveranstaltungen.

Der Betrieb von Discotheken, Tanzklubs und sonstige Tanzlustbarkeiten dürften nur mit der 2G- oder 3G-Plus-Regel durchgeführt werden, heißt es. Die Wahl des Modells obliege dem Veranstalter oder Betreiber.

Die Maskenpflicht bestehe jetzt auch unter freiem Himmel, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Dies gelte insbesondere in Warteschlangen, auf Wochen- und Spezialmärkten sowie im Wartebereich von Bushaltestellen und -bahnhöfen.