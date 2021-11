Coronalage im Landkreis Eichsfeld: Nicht mehr genug Pflegepersonal für Covidpatienten

Im Haus St. Vincenz in Heiligenstadt befinden sich die Coronastationen des Eichsfeld-Klinikums.

Eichsfeld. Das Gesundheitsamt räumt Probleme bei der Kontaktnachverfolgung ein.

35 mit dem Coronavirus infizierte Personen müssen aktuell im Eichsfeld-Klinikum behandelt werden, neun mit einen schweren Krankheitsverlauf. Die Hospitalisierungs-Inzidenz lag am Montag bei 18,10.

Damit verschärft sich die Coronalage weiter. Der Ärztliche Direktor des Klinikums, Uwe Schotte, erklärte in der Sitzung des Krisenstabes, dass das Krankenhaus personell an seine Grenzen stoße. Insbesondere das Pflegepersonal zur Betreuung der Coronapatienten stehe nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung, sodass OP-Kapazitäten reduziert wurden. Schotte betonte, dass alle Notfälle aber weiter behandelt und dringende Behandlungen durchgeführt würden.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt ist schwierig und nicht uneingeschränkt möglich, so Amtsärztin Judith Rahrig. Seit Montag wird die Behörde von vier Soldaten der Bundeswehr unterstützt.

Die Amtsärztin appellierte derweil in Anbetracht der hohen Infektionszahlen noch einmal dringend an die Bürger, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sowie nicht notwendige Kontakte möglichst zu vermeiden. Personen, die mittels PCR-Test positiv getestet seien oder wissentlich engen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, seien nach verpflichtet, zu Hause zu bleiben und sich von anderen Personen abzusondern.

Bedingt durch das derzeit hohe Arbeitsaufkommen bittet das Gesundheitsamt um Verständnis, dass es bis zur Kontaktaufnahme durch die Mitarbeiter zu erheblichen Verzögerungen kommen kann.

Personen mit Erkältungssymptomen oder mit Beschwerden wie Bauchschmerzen, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörung sowie Personen, die im Selbsttest positiv sind, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzen.

Telefon-Hotline: 03606/6505555,Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr