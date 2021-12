Coronatest auch an den Feiertagen am Heiligenstädter Ostbahnhof

Heiligenstadt. Heiligenstädter Teststellle erweitert seine Kapazitäten.

Die Drive-in-Teststelle am Ostbahnhof erweitert die Kapazitäten für einen Coronatest. Neben der Testmöglichkeit täglich von 16 bis 20 Uhr, ist es jetzt möglich von Montag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr einen Termin zu buchen. Heilig Abend besteht die Testmöglichkeit am Ostbahnhof von 6 bis 16 Uhr, an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie am Silvestertag und Neujahr von 12 bis 16 Uhr. Einen Termin kann man im Internet buchen:

www.corona-schnelltest-hig.de