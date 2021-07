Coronavirus: Aktuell 32 Infizierte im Landkreis Eichsfeld registriert

Eichsfeld. Zwei Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt registriert.

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen am Dienstag in die Statistik des Gesundheitsamtes ein. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Im Landkreis Eichsfeld sind damit aktuell 32 Menschen von einer Infektion betroffen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert wird mit 25 angegeben. Mit 20 Infizierten ist Heiligenstadt am stärksten betroffen.

In Leinefelde-Worbis gibt es sieben Infizierte, in den VG Eichsfeld-Wipperaue und Lindenberg/Eichsfeld jeweils zwei und in der VG Hanstein-Rusteberg einen Infizierten.