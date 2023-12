Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei am Freitagmorgen in Westhausen.

Bodenrode-Westhausen Schrecksekunde in einem Dorf im Eichsfeld. Dort bricht plötzlich das Dach eines Gebäudes zusammen.

Schrecksekunde in Bodenrode-Westhausen: Am Freitag kam die Polizei gegen 7.30 Uhr zum Einsatz, da in der Ortslage Westhausen das Dach eines leerstehenden Wohnhauses eingestürzt ist. Personen wurden nach Angabe der Beamten nicht verletzt. Das Gebäude soll nun abgerissen werden, heißt es weiter.