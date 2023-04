Damit Eichsfelder Tänzer es mit dem Wilden Westen aufnehmen können

Heiligenstadt. Was ist zu tun, wenn das Baby einfach nicht schlafen will? Wie bestehen Eichsfelder, wenn sie im amerikanischen Westen in eine Gruppe Linedancer geraten? Antworten gibt es in Heiligenstadt bei der Ko-ra-le.

Bei der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le starten im Mai einige neue Angebote. Zum Beispiel werde es eine Themenreihe für Eltern und Baby unter der Überschrift „Entspannt und geborgen im ersten Lebensjahr“ geben, heißt es. „In diesem Workshop gibt es Tipps und Informationen über das Schlafverhalten von Babys, gesunden Babyschlaf und Raum für Austausch und Gespräche“, präzisiert Geschäftsführerin Karola Klingebiel. Beginnen soll der Kurs am Montag, 8. Mai, um 9.30 Uhr, er geht bis 11 Uhr.

Einen neuen Einsteigerkurs in Sachen Linedance macht die Ko-ra-le ebenfalls auf. Line Dance ist eine Tanzform aus den USA, in der die Tänzerinnen und Tänzer in Reihen vor- und nebeneinander gemeinsam tanzen. „In diesem Kurs üben wir einfache Tänze um auf den Geschmack zu kommen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich auszuprobieren und zu toller Musik Spaß am Tanzen und an der Bewegung zu haben“, so Karola Klingebiel. „Bitte Turnschuhe mit heller Sohle mitbringen.“ Los geht es am Donnerstag, 9. Mai, um 18.45 Uhr. Acht Abende sind eingeplant.

Anmeldung per Mail unter: anmeldung@ko-ra-le.com, oder telefonisch unter 03606 / 603673