Das Eichsfeld bekommt seinen eigenen Duden

Gehannes vum Lipsbaerje steht als Autor auf dem Ausdruck der Titelseite. Und in diesem Fall gehört sich das auch so. Hinter diesem Alias verbirgt sich niemand anders als der Heiligenstädter Hans-Gerd Adler, der schon mehrere Publikationen auf sich verbuchen kann. Woran er aber nun seit zwei Jahren intensiv arbeitet, ist kein Roman, keine Sammlung von Geschichten, keine geschichtliche Abhandlung. Hans-Gerd Adler arbeitet am ersten Wörterbuch für die Eichsfelder Mundart, dem „Mundartduden – Der Weg zur lautgerechten Verschriftung Eichsfelder Mundarten.“

„Das ist alles andere als leicht“, sagt er. Denn eine „Eichsfelder Mundart“ an sich gebe es nicht. „Jedes Dorf spricht seinen eigenen Slang“, weiß er. Und auch die Lautsprache variiere von Gemeinde zu Gemeinde. Die Idee aber, endlich ein Werk für nachfolgende Generationen zu hinterlassen, entstand nicht erst vor zwei Jahren. „Schon bei den ,Faefferkerner‘ hatte ich ein kleines Wörterbuch angelegt.“ Das in Mundart verfasste Büchlein erschien 2007 in „Hailjenschtaat“, im Verlag „Kortjee“.

Das Thema habe ihm seitdem keine Ruhe gelassen. Sogar Tests an Menschen, die die Mundart nicht können, hat er unternommen. Der Ergebnis: „Man muss ein Wort schreiben, wie es gesprochen wird.“ Die berühmten Eichsfelder Mundartdichter wie Martin Weinrich oder Karl Leineweber hätten es zu ihrer Zeit etwas noch einfacher gehabt als er, sagt er mit einem Lächeln. „Damals sprach man Mundart allerorten.“ Aber trotzdem habe er den Mut gefasst, sich an das Werk zu wagen.

Hans-Gerd Adler hat sich den Eichsfelder Sprachwissenschaftler Konrad Hentrich zum Vorbild genommen, der die Eichsfelder Mundart phonetisch beschrieb und sie erforschte. „Ich habe seine Schriften zugrunde gelegt, gehe aber sogar noch einen Schritt weiter. Ich schreibe nicht nur Vokale doppelt, wenn sie lang gesprochen werden, sondern auch die Konsonanten, je nachdem, wie sie betont werden.“ Im Laptop habe er sich ein Benutzerwörterbuch angelegt, in dem er immer wieder neue oder zusätzliche Begriffe eintrug.

Ein kleiner Probedruck, der sich noch verändern wird. Foto: Eckhard Jüngel

Im Moment sind es 14.827 Worte, die Adler gesammelt hat. Von A wie Aadamm bis Z wie Zwoar. „Jetzt sitze ich an der Überarbeitung. Da bin ich gerade beim Buchstaben O angekommen. Manche Wörter fliegen raus, andere nehmen ihren Platz ein.“ Das System habe er selbst ausgeklügelt, viele Begriffe auch aus der eigenen Erinnerung, der eigenen Kindheit einfließen lassen. Wenn die jetzige Überarbeitung abgeschlossen sei, gehe es noch einmal in den Feinschliff. Da komme die bevorstehende kalten Jahreszeit ganz gelegen. „Da habe ich wieder mehr Zeit.“ Jeden Tag arbeite er an diesem Vorhaben, manchmal in seinem als Arbeitszimmer eingerichteten Dachstübchen bis nach Mitternacht. Laufe alles nach Plan, dann sei er Mitte nächsten Jahres fertig. Sogar die phonetischen Symbole zur korrekten Aussprache sind in seinem kleinen Eichsfelder Duden vorhanden. Und eine 60 Seiten umfassende Einführung erklärt die Grammatik und Deklinationen.

Hans-Gerd Adler schwebt ein handliches A5-Format vor. „Es soll ja keine Schwarte werden“, sagt er. Einen Verlag hat er noch nicht. Aber in dieser Frage sei ja noch Zeit. Freuen würde es Adler, würde dieses Buch vielleicht später im Heimatkundeunterricht eingesetzt, würden Kinder mit der alten Eichsfelder Mundart wieder vertraut gemacht. „Sonst stirbt sie aus.“ Und wenn in 100 Jahren jemand ein Wort so ausspricht, wie in seinem Buch erklärt? „Dann würde ich ihn fragen, ob er aus Lutter kommt.“ Wenn er noch einmal jung wäre, so sagt Adler, dann würde er sich der Philologie verschreiben. „Sprachwissenschaft ist nicht trocken und dröge, sondern sehr lebendig.“