Das Eichsfeld setzt auf Genießer

Ein anerkanntes Reisegebiet ist das Eichsfeld. Und wer in dieser Liga spielt, muss den Gästen stets etwas Neues bieten. Dazu kommt, dass Urlaub in Deutschland immer gefragter wird. Diese Erfahrung hat Ute Morgenthal, Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsverbandes (HVE), bei den Tourismusmessen im vergangenen Jahr gemacht.

"Wichtig ist aber auch, den Einheimischen zu zeigen, wie schön die eigene Region ist. Und für die Zeit nach der Pandemie wollen wir gut aufgestellt sein", erklärt Gerold Wucherpfennig, der Verbandsvorsitzende. So wurden jetzt entsprechende Ideen entwickelt und Pläne geschmiedet.

Informationstag für das Fachpublikum



Die Touristiker können sich zum Beispiel einen Tourismustag im Eichsfeld vorstellen - wenn sich die Situation wieder entspannt hat. "Da könnte es Genuss auf der Draisine oder dem Skywalk geben", meint Ute Morgenthal. Gedacht ist die Veranstaltung für ein Fachpublikum wie auch für Interessierte aus dem Umfeld. Verbunden werden soll der Tag mit einem Genussmarkt. Denn Liebe, auch zu einem Landstrich, geht nun einmal durch den Magen. "Und wie könnten wir die Leute besser überzeugen, als mit Kostproben unserer regionalen Spezialitäten" , so Ute Morgenthal.



Der HVE plant zudem die Herausgabe eines Genussführers. Gezeigt werden soll in dem, was das Eichsfeld auftischt. In dem Führer wird all das erfasst, was es an Köstlichkeiten in der Region gibt und wo sie zu haben sind. Wer Öle, Senf, Honig oder Marmeladen herstellt, kann dort ebenso aufgenommen werden wie Wurst- und Käseproduzenten. Dazu kommen Cafes, Eismanufakturen oder die Whiskywelt aber auch Handwerk. Denn zum Wandern gehören beispielsweise gute Stöcke, Romantiker lieben derweil Kerzenduft. Genuss ist vielfältig. Und da kommen unter anderem die Stockmacher aus Lindewerra oder die Kerzenhersteller aus Nesselröden ins Spiel. Ute Morgenthal hofft, dass der neue Genussführer im April Premiere feiern kann. "Schön wäre, wenn wir auf diese Weise auch den einen oder anderen neuen Erzeuger kennenlernen", sagt sie und ist gespannt, was sich noch alles unter dem Begriff Genuss bündeln lässt.

Neue Broschüre zum Eichsfelder Wanderweg geplant

Auch einen Urlaubsplaner hat man im Blick. Und der soll mehr werden, als ein einfaches Gastgeberverzeichnis. In dem ebenfalls neuen Angebot stellt sich das gesamte Eichsfeld mit Karte erst einmal vor, weiter geht es dann um die Städte und ihr Umfeld. "So können sich die Gäste besser ein Ziel aussuchen und finden schließlich einen Bezug zu den Unterkünften und Gastgebern", erklärt die Geschäftsführerin.



Zum Eichsfelder Wanderweg, der auf 284 Kilometern 13 Etappen bietet, wird es seinerseits eine neue Broschüre geben. Interessierte erfahren mit Hilfe dieser nicht nur etwas über die Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten am Weg, sondern auch über die Übernachtungsmöglichkeiten.



In den heimischen Wohnzimmern dürfte derweil dieser Tage gern zum Eichsfelspiel "Eine Runde auf Eichsfelds Grunde" gegriffen werden. Mittlerweile, sagt Gerold Wucherpfennig, sei auch die dritte Auflage komplett vergriffen. Das Würfelspiel mit Fragekarte für Jung und Alt wird es in der Form nicht noch einmal geben. Gut vorstellen kann sich die HVE-Geschäftsführerin jedoch auf Grund der immer noch enormen Nachfrage, dass der Nachfolger ein Puzzle oder ein Kartenspiel sein könnte.