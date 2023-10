Das Eichsfeld steuert einen neuen Touristenrekord an

Eichsfeld. Die aktuellen Tourismuszahlen zaubern den Eichsfelder Experten ein Lächeln ins Gesicht. Das Langzeitziel von einer halben Million Gäste sei vielleicht schon dieses Jahr möglich

„Das Eichsfeld hat im ersten Halbjahr 2023 einen neuen Übernachtungsrekord erreicht“, heißt es freudig aus den Räumen des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld (HVE). Gegenüber 2022, dem bisher drittbesten Jahresergebnis seit Erfassung im Eichsfeld, seien die Gästezahlen von Januar bis einschließlich Juni 2023 um 18 Prozent und im Vergleich zum Rekordjahr 2019 um zwei Prozent gestiegen. Zudem konnten von den Thüringer Reisegebieten nur Erfurt und das Eichsfeld die Halbjahreswerte vor den Corona-Jahren 2020 und 2021 übertreffen.

Vorsichtig geht HVE-Vorsitzender Gerold Wucherpfennig davon aus, den bisherigen Spitzenwert von 488.426 Übernachtungen des Jahres 2019 zu toppen und das HVE-Ziel von 500.000 bereits in diesem Jahr zu erreichen.

Ein wichtiger Partner im Verbandsgebiet des HVE beziehungsweise des Reisegebietes Eichsfeld ist das Kolping Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feierte. Konnten dort im Jahr 2018 noch 23.850 Übernachtungen registriert werden, waren es voriges Jahr bereits 26.032. „Statistisch betrachtet übernachtete damit nahezu jeder fünfte Tourist des niedersächsischen Eichsfelds auf dem Pferdeberg und jeder 18. der gesamten Destination Eichsfeld“, so Wucherpfennig.