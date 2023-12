Das Eichsfeld verabschiedet sich von Silvia Georgi

Eichsfeld Silvia Georgi hat mehr als 30 Jahre Eichsfeldern zur Seite gestanden, die Rat brauchten. Jetzt hieß es für sie, Abschied zu nehmen.

Mehr als 30 Jahre hat Silvia Georgi bei der Verbraucherberatung in Leinefelde Ratsuchenden zur Seite gestanden. Jetzt ist sie in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Seit Gründung der Verbraucherzentrale Thüringen kurz nach der Wende hatte die Juristin im Eichsfeld zu vielen Fragen rund um Verträge und Rundfunkgebühren beraten.

Zunächst war sie in Worbis, später in Leinefelde tätig – hier zuletzt im Sozialen Zentrum in der Jahnstraße. Als Verbraucherberaterin der ersten Stunde baute sie auch die Verbraucherzentrale Thüringen selbst aktiv mit auf – und stand Ratsuchenden nicht nur im Eichsfeld, sondern auch in Mühlhausen und Nordhausen zur Seite.

„Inzwischen haben sich die Herausforderungen für Verbraucher verändert“, weiß sie. „War es nach der Wende eine ganz neue Konsumgesellschaft mit all ihren Tücken, in der sich die Menschen zurechtfinden mussten, so können heute viele mit der rasanten Entwicklung und Digitalisierung nicht mehr Schritt halten.“ Da sei es gut, dass die Verbraucherzentrale Aufklärung und Orientierung biete.

Verbraucherschutz bleibt auch in Zukunft wichtig

Ob Ärger mit Telefonanbietern, Fitnessstudios oder Reiseveranstaltern während der Pandemie – auf Silvia Georgis Schreibtisch landeten die verschiedensten Fälle. „Oft brauchte es einen langen Atem. In vielen Fällen haben wir den Schriftverkehr für die Verbraucher übernommen, um die Unternehmen zum Einlenken zu bewegen“, sagt sie. Hartnäckig bleiben, die Ratsuchenden darin bestärken, nicht aufzugeben – das zahlte sich in Hunderten Fällen aus. Die Menschen seien sehr dankbar gewesen, wenn sie deren Anliegen zum Guten wenden konnte. „Genau deshalb war meine Arbeit für die Verbraucherzentrale so erfüllend“, so die Juristin. Immer zur Seite stand Silvia Georgi dabei ihre Assistentin Marita Hartmann.

„Der Verbraucherschutz war und bleibt wichtig“, ist Silvia Georgi überzeugt. „Solange der Konsum ein so wichtiger Motor unserer Gesellschaft ist, solange bleibt der Konsument das schwächste Glied in der Kette. Er braucht starke Fürsprecher.“ Auch deshalb wurde Silvia Georges Abschied aus dem Berufsleben ein Abschied auf Raten. Obwohl bereits in Rente, beriet sie zuletzt einmal wöchentlich in Leinefelde. Ihr Herzensanliegen war es, die Verbraucherberatung hier in sicheren Händen zu wissen. „Mit meinem Nachfolger Stephan Sommerlik ging dieser Wunsch jetzt in Erfüllung“, freut sie sich.

„Silvia Georgi war nicht nur eine über die Maßen engagierte Beraterin. Für viele Kolleginnen und Kollegen thüringenweit war sie auch ein Vorbild mit ihrem klaren Blick und Sachverstand, ihrem beherzten Handeln und ihrer Hingabe“, würdigte Ralph Walther, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Thüringen, die Juristin an ihrem letzten Arbeitstag. „Sie wird in unserer Verbraucherarbeit sehr fehlen – obwohl wir uns natürlich sehr mit ihr über ihren Ruhestand freuen.“

„Ich brauche auch im neuen Lebensabschnitt eine sinnstiftende Beschäftigung“, verrät die Juristin, die zuletzt zwei junge Menschen ehrenamtlich in Braille-Schrift unterrichtete. „Auch das ist ein Schritt hin zu mehr Barrierefreiheit“, sagt sie, die selbst seit ihrer Jugend mit einer Sehbehinderung lebt – und nicht nur ihre Kollegen immer wieder damit verblüffte, wie wenig dies eine Einschränkung bedeuten muss. Ihre letzten Beratungstermine waren übrigens restlos ausgebucht.