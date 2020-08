Das große Bücherregal im Leinefelder Tagestreff der Caritas

Am Bücherregal im Leinefelder Caritas-Tagestreff: Sozialarbeiterin Luisa Worell (links) und Sozialpädagogin Sarah Dietrich freuen sich über den großen Zuspruch.

Leinefelde. Ehrenamtliche Helfer sind willkommen. Lektüre wird an Eichsfelder Kindergärten verschenkt.

„Stellen Sie sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung vor, aber nicht mit Möbeln ausgestattet, sondern ausschließlich als Lagerraum für Bücher.“ Sarah Dietrich, Sozialpädagogin in der Caritasregion Eichsfeld-Nordthüringen, weist darauf hin, dass es sich hierbei nur um den Rest an gespendeten Büchern handelt, der im Herbst 2019 nicht auf den Erfurter Domplatz transportiert werden konnte. Der Caritasverband des Bistums Erfurt hatte im Juni 2019 zu einer Sammelaktion aufgerufen. Gut erhaltene Bücher wurden gesucht für einen Buchbasar zur Bistumswallfahrt am 16. September. Gegen eine Spende für einen sozialen Zweck konnte dort die Lektüre die Besitzer wechseln.