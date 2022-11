Das Heu im Nadelhaufen

Daniel Wiegand über Suchen und Finden.

Das Leben ist voller wichtiger Dokumente und Zahlen, sei es der Reisepass, der Impfausweis oder der Umschlag mit der Zahlenkombination zum Entsperren der Simkarte im Mobiltelefon. Und weil diese Dokumente nun mal so unheimlich relevant sind, packt man sie in den heimischen vier Wänden auch besonders gut weg. Meistens so gut, dass man sie im Bedarfsfall nicht mehr wiederfindet. Dann beginnt die große Schatzsuche in sämtlichen Schränken aller Zimmer. Das Zeug muss ja irgendwo sein.

Neben reichlich Staub kommt dabei allerhand anderes zum Vorschein. Meistens sind das entweder Dinge, deren Existenz man schon lange aus dem Hirn verdrängt hat, oder Papiere, die man vor etlichen Monaten auch schon einmal gesucht, aber damals nicht gefunden hat. Und wie immer in solchen Situationen schwört man sich, das ganze Klimbim mal in Ordnung zu bringen. Und wie immer in solchen Situationen bleibt es bei dem Vorhaben.

Aber es heißt ja auch nicht umsonst: Nur der Kleingeist hält Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos. Ich wette, es gibt verdammt viele Genies in diesem Land.