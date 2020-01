Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das ist am Wochenende los im Eichsfeld: Fasching, Don-Bosco-Fest und offene Türen

Don-Bosco-Fest der Villa Lampe

Heiligenstadt. Mit einer „Silent Disco“ am heutigen Freitag um 19 Uhr geht das Don-Bosco-Fest nach den sportlichen Aktivitäten in der Villa Lampe in die zweite Runde. Zu einem Festgottesdienst wird am Sonntag um 11 Uhr in der Villa Lampe eingeladen. Anschließend sind alle Interessierten zu Begegnungen und ab 13 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Es werden verschiedene Arbeitsfelder und Projekte vorgestellt. Neben dem Programm mit Musik gibt es zahlreiche Kreativ- und Mitmachaktionen.

Eisakrobaten im Kulturhaus

Heiligenstadt. Erstmalig gastiert das Ensemble „Moscow Circus on Ice“ mit seinem Programm „The Grand Hotel“ im Eichsfelder Kulturhaus. Die neue Show auf dem Eis ist am heutigen Freitag, um 20 Uhr, zu erleben. Atemberaubende Akrobatik und schwindelerregende Stunts, verpackt in einer vollkommen neuen Story, sorgen für beste Unterhaltung.

Gymnasium stellt sich vor

Heiligenstadt. Das Gymnasium Bergschule St. Elisabeth lädt am Samstag von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An diesem Tag stellt sich das Gymnasium der Öffentlichkeit vor. In den Fachräumen gibt es Einblicke in interessante Projekte, Probestunden werden abgehalten, verschiedene Gruppen zeigen ihr Können. In der Turnhalle gibt es die Möglichkeit, sich an Sportgeräten zu vergnügen. Auch die Kunstausstellung im Turm kann wieder besucht werden.

Experimente und Schul-Rallye

Dingelstädt. Mit Schülerexperimenten, Bastel- und Knobelstraße, Ausstellungen, einer Schul-Rallye und einem Streichelzoo lädt die Regelschule Johann Wolf an diesem Samstag von 10 bis 13 Uhr ein. Um 10 Uhr startet das Kulturprogramm. Das Konzept der Schule wird den interessierten Gästen vorgestellt.

Tribute Band in der Fabrik

Worbis. Hochkarätige Musik verspricht das Konzert mit der „U2 Revival Desire – Tribute Band“ am Samstag ab 20 Uhr in der Worbiser Fabrik. Die Band legt Wert auf optische wie technische Raffinesse und hat alle Welthits der Originalband im Repertoire, auch einige vom neuen Album „Songs of experience“.

Zweiter Büttenabend

Kirchworbis. Zum zweiten Büttenabend wird am Samstag, um 19.30, in den Gemeindesaal in Kirchworbis eingeladen.

Prunksitzung in Günterode

Günterode. Zum großen Zirkus wird an diesem Samstag in Günterode um 19.30 Uhr in den Gemeindesaal zur Prunksitzung eingeladen. Einlass ist um 17 Uhr.

Tohuwabohu in Breitenworbis

Breitenworbis. Der Breitenworbiser Carneval Club lädt am Samstag um 20 Uhr zum diesjährigen Jugendkarneval unter dem Motto „Tohuwabohu“ ein. Nach dem Programm wird mit einer After-Show-Party weiter gefeiert. Hier sorgen handverlesene DJ’s für gute Stimmung. Einlass ist um 19 Uhr.

Frauenelferrat lädt ein

Berlingerode. Der Frauenelferrat des Berlingeröder Carneval Clubs lädt an diesem Samstag mit dem Motto „Hurra, Hurra, die Schule brennt!“ ab 20 Uhr zum Weiberfasching in den Saal der Gemeinde ein. Es spielt die Band Moonlight.

Mottokarneval in Breitenholz

Breitenholz. Mit dem Titel „Sex, Drugs and Rock’n’Roll“ lädt der Breitenhölzer Carneval Verein am Samstag ab 20 Uhr zum diesjährigen Mottokarneval in den Gemeindesaal ein.