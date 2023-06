Das müssen Eichsfelder Pendler jetzt beachten: Zwei Sperrungen der Autobahn verschoben

Eichsfeld. Auf der A 7 wird die Fahrbahn erneuert. Eichsfelder Pendler die in Göttingen oder Kassel arbeiten müssen bis Ende Juli mit Behinderungen leben. Zwei geplante Sperrungen wurden jetzt verschoben.

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Hann. Münden-Hedemünden wird auf der Richtungsfahrbahn Kassel auf rund acht Kilometer Länge der Asphalt samt Binderschicht abgefräst und erneuert. Dazu wird der gesamte Verkehr noch bis Anfang Juli mit zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn Hannover gelegt. Im Zusammenhang mit den Arbeiten verschieben sich jetzt zwei Sperrungen, die von der Autobahn GmbH bereits angekündigt wurden.

So entfalle die Sperrung der Tank- und Rastanlage Göttingen-West von Mittwoch, 28. Juni, ab 5 Uhr bis Donnerstag, 29. Juni, 5 Uhr und verschiebe sich auf den Zeitraum von Freitag, 30. Juni, 5 Uhr bis Samstag, 1. Juli, 5 Uhr. Die Sperrung ist für den Asphalteinbau im Bereich der Fahrbahn und der Ein- und Ausfahrt zur Rastanlage erforderlich.

Asphalteinbau am Dreieck Drammetal verzögert sich

Auch die angekündigte Sperrung der Fahrbeziehung zur A38 am Dreieck Drammetal, von Freitag, 30. Juni, 6 Uhr bis Samstag, 1. Juli, entfalle zunächst. Für den Einbau des Asphaltes stehe aber bereits ein neuer Termin fest. Das heißt wiederum, dass die Sperrung von Dienstag, 4. Juli, 6 Uhr bis Mittwoch, 5. Juli, 6 Uhr erfolgen muss.

Die Umleitungen für den Verkehr von der A38 Richtung Kassel erfolgt in dem Sperrzeitraum über die A7 in Richtung Hannover bis zur Anschlussstelle Göttingen. Dort muss von der Autobahn abgefahren werden, um in Richtung Kassel wieder aufzufahren. Der Verkehr von der A7 in Fahrtrichtung Halle wird bis zur Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden geleitet; dort muss abgefahren und in Richtung Hannover wieder auf die A7 zum Autobahndreieck Drammetal aufgefahren werden.