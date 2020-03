Das Schönste am Film ist die Musik

„Wo er steht, ist die Mitte und das Licht“ – das sagt kein anderer als Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumph über seinen Freund Gunther Emmerlich, der im vorigen Jahr seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Viele Menschen erinnern sich an die Samstagabende mit der DDR-Fernsehshow „Showkolade“, in der Stumpi mit seinem Leinenbeutel und Gastgeber Gunther Emmerlich auf dem Sofa über Gott und die Welt philosophierten.

Opernsänger, Entertainer und Autor. Der gebürtige Thüringer Gunther Emmerlich hat viele Talente. Bei seinen Auftritten neigt er dazu, Genres zu überspringen. Neben seinem hervorragenden gesanglichen Können, lebt er seine unterhaltsame, komische Seite ebenfalls gern aus. Da trifft es sich, dass er für das Programm „Katrin Weber & Gunther Emmerlich – Wie im Kino: Das Schönste am Film ist die Musik!!!“ eine Künstlerin an seiner Seite hat, die alle Superlative der Unterhaltungskunst in sich vereint.

Katrin Weber, ausgebildete Sängerin, Tänzerin, Entertainerin und Kabarettistin, zählt zu den ganz großen Künstlerinnen. Sie ist ein Ausnahmetalent. Wo sie auftritt, sind die Karten in Nullkommanix ausverkauft. Katrin Weber verspricht große Unterhaltung. Spielstätten, wie der Friedrichstadtpalast Berlin, Kulturpalast Dresden oder das Gewandhaus Leipzig, sind ihr künstlerisches Zuhause. Gemeinsame Programme brachte sie mit Kabarettisten Tom Pauls und Bernd-Lutz Lange auf die Bühne.

Sie hat aber auch eigene Soloprogramme wie: „Katrin Weber Solo“, „Oh, die Fröhliche“ und „Nicht zu fassen“ und war in Fernsehserien wie „Leute gibt’s“, „Bis der Arzt kommt“ und „Die Politesse“ zu sehen. Bekannt ist sie auch als Sängerin, Kabarettistin und Moderatorin bei zahlreichen Unterhaltungssendungen des MDR. In ihrer Fernsehshow „Katrin Weber - late night“ überzeugt sie mit ihrer wunderbar ironischen und komödiantischen Art unterhaltsam und anspruchsvoll und nimmt sich nicht nur gern selbst auf die Schippe, sondern steckt mit ihrem Lachen das Publikum an. Dabei ist sie so natürlich und unnachahmlich charmant, dass sie schon nach kurzer Zeit den ganzen Saal in ihren Bann zieht. Mit ihrer Wandlungsfähigkeit und ihrem Humor auf höchstem Niveau ist sie einer der geistreichsten deutschsprachigen Kabarett- und Comedy-Stars. Wie sie selbst scheinbare Banalitäten präsentiert und dabei das Publikum in ihre Show einbindet, sorgt für Amüsement von der ersten bis zur letzten Minute.

Katrin Weber und Gunther Emmerlich machen auf ihrer Tournee auch im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt Station: Am Samstag, 20. Juni, 19.30 Uhr. Katrin Weber und Gunther Emmerlich sind in Heiligenstadt von Kopf bis Fuß auf Kino eingestellt und behaupten: Das Schönste am Film ist die Musik! Von Stummfilm bis laut, von UFA über die DEFA bis zur MAFIA – ob Frank Sinatra, Liza Minelli, Manfred Krug oder Madonna…, alles ist dabei. „Machen Sie sich ein Bild, wir kümmern uns um den Ton – mit viel Musik, viel Humor und vor allem viel Weber und viel Emmerlich.“

Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses Heiligenstadt, telefonisch unter 03606/608060 dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr oder online unter www.eichsfelder-kulturhaus.de.