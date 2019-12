Das war 2019: Die verlorenen Mehrheiten

Nein, ein echtes Superwahljahr war 2019 nicht. Dazu hat gefehlt, dass wir zusätzlich zur Kommunalwahl, der Europawahl und der Landtagswahl noch den Landrat und den Bundestag hätten neu wählen müssen. Aber es war so auch schon spannend genug.

Bittere Erfahrung für CDU

Es heißt ja immer, im Eichsfeld brauche man nur einen Kartoffelsack schwarz anmalen und er würde gewählt. Das ist längst nicht mehr so, auch wenn sich außerhalb unseres Landstrichs dieses Vorurteil hartnäckig hält. Diese bittere Erfahrung hat die CDU im Kreis mehrfach machen müssen.

Bei der Stadtratswahl in Heiligenstadt hat sie wieder einen Sitz verloren, auch im Kreistag ist die absolute Mehrheit nicht mehr da. Vielmehr ist mit der AfD in den Parlamenten eine weitere in der Wählergunst nicht zu unterschätzende Partei eingezogen.

An die ganzen neuen Fraktionsnamen, wer mit wem koaliert hat, muss man sich auch ein halbes Jahr nach der Wahl und den konstituierenden Sitzungen noch gewöhnen. Nur in Leinefelde-Worbis haben die Christdemokraten ihre Stellung verteidigt.

Bei der Landtagswahl wiederum konnte Thadäus König das beste Ergebnis aller Direktkandidaten im Freistaat holen, und auch Christina Tasch im Wahlkreis 2 holte angesichts der politischen Lage ein respektables Ergebnis. Aber auch hier: Beide haben die absolute Mehrheit verfehlt. Noch dazu gab es Irritationen, weil die Wahlkreise neu zugeschnitten wurden und einige Dörfer der jungen Einheitsgemeinde Niederorschel jetzt gar nicht mehr ihre wohlbekannten Direktkandidaten wählen konnten, sondern dem Kyffhäuserkreis zugeschlagen wurden.

Der Ton wird rauer

Jetzt hat der Landkreis Eichsfeld vier Abgeordnete im Thüringer Landtag: Thadäus König und Christina Tasch von der CDU, den AfD-Landesspitzenkandidat Björn Höcke und Marit Wagler, die über die Liste ihrer Partei Die Linke in das Landesparlament einzog, weil die wiederum ihren Vorsprung ausbauen konnte. An veränderte politische Konstellationen kann man sich gewöhnen, schließlich hat darüber der Wähler in einem demokratischen Prozess entschieden.

Woran man sich aber nicht gewöhnen sollte und darf, ist die Tonlage der Debatte, die Einzug gehalten hat. Nicht nur in den Sozialen Medien, sondern oft auch im Alltag von Angesicht zu Angesicht. Die Aggressivität im Ton und nicht zuletzt im Handeln hat zugenommen. Es wird einem entgegen geschrien, dass man keine Meinungsfreiheit in diesem Land mehr habe, nur weil der Andere eben eine andere Meinung hat. Das Recht auf Meinungsfreiheit umschließt nun einmal nicht, dass man ein Recht auf keinen Widerspruch hat oder wild so genannte Fake News verbreitet. Das macht unsere Demokratie nun einmal aus.

Die politischen Parteien aber stehen nun vor einem wichtigen Prozess. Egal in welchem Parlament sie sitzen, in kommunalen oder im Land: Sie müssen liefern. Schließlich geht es um das Land, den Kreis, die Stadt, das Dorf, und nicht um persönliche Belange. Von daher sind die neuen Koalitionen und Sitzverteilungen vielleicht gar nicht einmal so schlecht.

Miteinander sprechen

Mehrheiten muss man sich nun suchen. Das aber geht nur, wenn man tragfähige Lösungen anbietet, Kompromisse machen kann und miteinander spricht. Vernunft ist hier das Schlüsselwort und nicht Polemik. Nur so können die Bürger wieder Vertrauen entwickeln, dass sie und ihre Belange ernst genommen werden. Nicht nur die Parteien in den Parlamenten sollten miteinander ruhig, sachorientiert und respektvoll sprechen, sondern auch die Menschen auf der Straße, in der Kneipe und vor allem im Internet.