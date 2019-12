Das war 2019: Investitionen statt Haushaltssicherung

Seit knapp einem Jahr sind sie aufs Engste miteinander verbunden, bilden Dingelstädt, Helmsdorf, Kefferhausen, Kreuzebra und Silberhausen die Landgemeinde Stadt Dingelstädt. In das neue Gebilde sind die fünf Orte mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gestartet, sind es doch vier Dörfer und eine Stadt. Von einer Liebesheirat wird auch nicht gesprochen, da ist man ganz ehrlich. Das wiederum erzeugt Respekt.

Das Geld ist und bleibt nun einmal der Knackpunkt. Die Hochzeitsprämie wird da ebenso gern genommen wie die höheren Schlüsselzuweisungen vom Land. Auch sonst lässt sich als Gemeinschaft der eine oder andere Fördertopf besser öffnen.

Das Geld können alle gut gebrauchen. Und schließlich hat die Fusion bei dem Einen oder Anderen etwas ganz Entscheidendes verhindert, dass er in die Haushaltssicherung abrutscht. Kommunen, die dort gelandet sind, können ein Lied singen – von krassen Sparmaßnahmen, davon, wie es ist, um jeden Cent feilschen oder ihn fünf Mal umdrehen zu müssen. Stattdessen kann investiert werden, und zwar in allen Ortschaften. Ohne Fusion, das steht fest, wäre das nicht möglich gewesen. Das wiederum dürften auch die Bürger spüren und zu schätzen wissen. Die blicken ganz genau auf die Nachbarschaft und was dort passiert. Dass man abgehangen wurde, die Erfahrung dürfte bislang keiner gemacht haben. Und auch Synergien, wie sie sich beispielsweise durch den Bauhof ergeben, oder die Technik, die jetzt von allen genutzt werden kann, sprechen ihre Sprache.

Doch es geht bei dem Ganzen auch noch um etwas Anderes: um das Zusammenwachsen. Dafür braucht es einiges, zum Beispiel Ehrlichkeit, Vertrauen, Transparenz, Solidarität und nicht zuletzt Kompromissbereitschaft – Dinge die heute nicht immer selbstverständlich sind. Eine Ehe endet schließlich auch nicht mit der Unterschrift unter einen Vertrag.