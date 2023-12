Das war 2023: Burg Gleichenstein feiert 777 Jahre

Wachstedt Auf Burg Gleichenstein bricht das Mittelalterfieber aus. Zahlreiche Eichsfelder feiern mit Corvus Corax tief in die Nacht

30. September: Eine besondere Jahreszahl wird auf Burg Gleichenstein besonders gefeiert. Die Band Corvus Corax sorgt für Mittelalter-Atmosphäre, die Südharzer Schattenwelt bringt ein bisschen Grusel mit hinein. Die Gäste sind hellauf begeistert und feiern tief in die Nacht. Einen Tag später gibt es einen großen Schautag mit so lauten Salutschüssen, dass in Martinfeld die Tassen im Schrank hüpfen.