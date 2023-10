Das war die Woche im Landkreis Eichsfeld

Jörg Schades Mutter Renate arbeitet auch mit ihren 81 Jahren selbst noch mit. Seit der Gründung befindet sich die Bäckerei in Familienbesitz. Ein Nachfolger wird gesucht.

Die wichtigsten Nachrichten und Ereignisse der vergangenen Woche aus dem Landkreis Eichsfeld in einem Überblick. Hier geht es zu den Artikeln:

Neue Ausrüstung gegen Flächenbrände im Eichsfeld

Die Feuerwehr Uder bekommt Löschwasserrucksäcke gegen Flächenbrände. Im Jahr 2022 waren die Wehren der Verwaltungsgemeinschaft 247 mal im Einsatz. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein Hauch von Schottland in einer Eichsfelder Kirche

In der Kirche von Jützenbach geben die Sondershäuser Pipes and Drums ein besonderes Konzert. Sie lassen ein begeistertes Publikum zurück. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Erneut vermehrt Betrugsversuche im Eichsfeld

Nicht nur im Eichsfeld häufen sich in den vergangenen Tagen wieder Betrugsversuche per Telefon. Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Michaelis Ziogos vom Restaurant „Taverna Poseidon“ in Heiligenstadt, Herta Gerlach von der Geschäftsstelle Deutscher Wandertag und Andreas Vielemeyer, Pächter vom Dorfkrug „Zum Heideröslein“ in Kirchohmfeld (von links) beim Treffen der Gastronomen. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

Großveranstaltung im Eichsfeld: Ohne die Gastronomie geht nichts

Eichsfelder Wirtinnen und Wirten kommt beim Deutschen Wandertag nächstes Jahr eine besondere Rolle zu. Denn sie werden zu kulinarischen Botschaftern der Region. Ein erstes Treffen gibt viel Zeit für Fragen. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Chaos mit dem Grünschnitt: Heiligenstädter Gartenbesitzer und Autofahrer sind genervt

Vor der Annahmestelle in Heiligenstadt kam es zu langen Staus und riskanten Überholversuchen. Die Eichsfeldwerke wollen die Situation jetzt entschärfen und haben dafür eine Idee. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein Spielplatz im Eichsfeld ist um eine Attraktion reicher

Eine besondere Überraschung gab es für die Kinder in Birkenfelde. Ihr Spielplatz ist um ein Gerät angewachsen. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Schützen aus dem gesamten Eichsfeld suchen ihre Könige

Schützen aus dem Unter- und Obereichsfeld ermitteln ihre Besten. Mitglieder der Vereine aus Brehme, Hundeshagen und Worbis landen auf dem Podest. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Raser vor Schulen in Leinefelde-Worbis: Mehr als 100 km/h in 30er-Zonen

Die Stadt Leinefelde-Worbis führt regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen durch. Einige der Verkehrsteilnehmer sind in Tempo-30-Zonen vor Schulen viel schneller unterwegs als die Polizei erlaubt. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Das Eichsfeld steuert einen neuen Touristenrekord an

Die aktuellen Tourismuszahlen zaubern den Eichsfelder Experten ein Lächeln ins Gesicht. Das Langzeitziel von einer halben Million Gäste sei vielleicht schon dieses Jahr möglich. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Sattelzug aus Ort im Eichsfeld schleudert Auto von der Straße

Totalschaden: Ein Breitenworbiser manövrierte seinen Lkw durch Meißner-Abterode und kracht dabei gegen ein geparktes Auto. Das wird in eine Einfahrt katapultier. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Junge Eichsfelder bewerben sich erfolgreich um eine Finanzspritze

Eine Jugendwehr im Eichsfeld bekommt unverhofft den Zuschlag und kann ein neues Mannschaftszelt kaufen. Denn Zeltlager lieben die Kinder über alles. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ausgerüstet mit Handschuhen und Müllgreifern sammelten die Kinder der Grundschule Niederorschel reichlich Unrat. Foto: Kevin Münster / Grundschule Niederorschel

Eichsfelder Grundschüler sammeln über 800 Zigarettenstummel

Die Kinder der Grundschule Niederorschel haben im Rahmen des World Cleanup Days Abfall gesammelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Eichsfelder Traditionsbäckerei sucht einen Nachfolger

In der Heiligenstädter Bäckerei Schade wird seit 126 Jahren in einem kohlebefeuerten Steinofen gebacken. Doch bald könnte damit Schluss sein. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Bauarbeiten am Leineradweg im Eichsfeld: Lange Umwege für Radfahrer

Auf dem Radweg zwischen Heiligenstadt und Uder wird derzeit die Brücke demontiert. Für Radfahrer bedeutet dies einen enormen Umweg. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Bauarbeiten am Straßenverkehrsnetz in Leinefelde-Worbis: So viele Fahrzeuge rollen täglich durch vier Ortsteile

Die Stadt Leinefelde-Worbis legt für vier Ortsteile die neusten Zahlen der Verkehrszählung vor. Eine Ortsumfahrung hat nicht die gewünschte Entlastung gebracht. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Günter Henkel (Mitte), letzter Gruppenleiter in Bischofferode, übergab eine historische Karte, auf der Bohrungen nach Lagerstättenverzeichnet sind, an Babette Winter und Monique Haushälter von der Südharz Kali GmbH. Foto: Sebastian Grimm / Funke Medien Thüringen

Südharz Kali plant im Eichsfeld Baustart für neues Bergwerk für das Jahr 2025

Die Pläne der Südharz Kali GmbH im Eichsfeld Kalisalz abzubauen werden immer konkreter. Geschäftsführerin Babette Winter nennt favorisierten Standort für Bergwerk und gibt Einblick in den geplanten Zeitplan. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Auseinandersetzung in Heiligenstadt: Mann verletzt 69-Jährigen mit Messer und Knüpple

In Heiligenstadt sind am Mittwochabend zwei Männer in Streit geraten. Ein 69-Jähriger wurde verletzt. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Eichsfelder Ehepaar feiert 70. Hochzeitstag

Anna und Alfred Fahrig blicken auf sieben Dekaden Ehe zurück. Gefunkt hatte es einst beim Sport. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ärger bei Eichsfelder Radfahrern: Umleitungsstrecke wegen Bauarbeiten am Leineradweg ist unzumutbar

Die Umleitung der Baustelle auf dem Leineradweg zwischen Heiligenstadt und Uder führt zum Teil über unbefestigte Wege. Auch die Anstiege sorgen für Frust. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Marie-Christin Liese ist neue Werkleiterin vom Eichsfelder Kulturhaus. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

Das Eichsfelder Kulturhaus hat eine neue Chefin

Marie-Christin Liese aus Heiligenstadt hat die Werkleitung des Eichsfelder Kulturhauses übernommen. Sie spricht über neue Ideen, aber auch das, was bleiben muss. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein spezielles Gefährt für den Motorsportclub Heiligenstadt

Der Motorsportclub Heiligenstadt verfügt seit kurzem über einen Transportanhänger für ein Slalomkart. Gefördert wurde er aus Lottomitteln. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein besonderer Schichtwechsel im Eichsfeld sorgt für neue Perspektiven

Der Ershäuser St. Johannesstift und Partnerunternehmen beteiligen sich erstmals an einem bundesweiten Aktionstag. Dabei erlebten die Mitarbeiter einen besonderen Schichtwechsel. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Jürgen Hüttl und seine Kollegen haben in den vergangenen Tagen Frostschutzschicht auf die Fahrbahn gebracht. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

Doppelkreisel in Leinefelde bekommt Asphaltdecke

Die neue Anschlussstelle der B 247 in Leinefelde beim ehemaligen Milchhofgelände sorgt für weiträumige Umleitungen. Ein Teil der Maßnahme schreitet zügig voran. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein Eichsfelddorf erneuert eine 30-jährige Partnerschaft

Eichsfelder absolvieren nach vier Jahren wieder einen ersten Besuch in ihrer Partnergemeinde. Corona hatte auch hier den Wind herausgenommen. Hier geht es zum gesamten Artikel.