Das war die Woche im Landkreis Eichsfeld

Heike Wolf aus Heiligenstadt und ihr Sohn Sebastian freuten sich auf das frische Stockbrot. In Westhausen wurde zum Glühweinmarkt geladen.

Die Nachrichten und Ereignisse der vergangenen Woche aus dem Landkreis Eichsfeld in einem Überblick. Hier geht es zu den Artikeln:

18-Jähriger aus dem Eichsfeld wird bei Unfall im Landkreis Göttingen schwer verletzt

Zwischen Gerblingerode und Duderstadt kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Eichsfeld wurde schwer verletzt. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Kein Generationswechsel bei der CDU im Eichsfelder Wahlkreis 2

Im Eichsfelder Wahlkreis 2 sprechen sich die CDU-Mitglieder bei der Nominierung für die Landtagsabgeordnete Christina Tasch aus. Stimmkommision muss länger prüfen als gedacht. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Christina Tasch (CDU) dankte nach der Nominierungsveranstaltung den Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen. Foto: Sebastian Grimm / Funke Medien Thüringen

Nakofe im Eichsfeld: Das Zepter wechselt von Frau zu Frau

Über tausend Karnevalisten trafen sich im Eichsfeld zur 26. Nakofe. Der gastgebende Verein aus Büttstedt feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum und erhielt ein besonderes Geschenk. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Zwischen Obst und Obstler: „Inzwischen kommt das halbe Eichsfeld“

In einem Eichsfeld-Dorf ist Obst mehr als nur Obst. Bei Zacharias Hartmann schwebt über Mosterei und Destillerie sogar der göttliche Segen. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Weihnachtliche Stimmung unter einer Eichsfelder Eiche

Der Glühweinmarkt in Westhausen lockt viele Gäste trotz regnerischen Novemberwetters. Auf dem Festplatz „Unter der Eiche“ kam erste Weihnachtsstimmung im Eichsfeld auf. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Daniel Riethmüller, Technischer Leiter bei EW Entsorgung, warnt vor Akkus im Sperrmüll. Foto: Eckhard Jüngel

Gefährliche Situationen bei der Sperrmüllabfuhr im Eichsfeld

Elektroschrott hätte beinahe ein Entsorgungsfahrzeug in Brand gesetzt. Der Technische Leiter von EW Entsorgung hat ein paar Sicherheitstipps. Hier geht es zum gesamten Artikel.

48 Tonnen Stahlrohr schweben am Eichsfelder Himmel

Reparaturarbeiten an den Drehöfen im Zementwerk Deuna stehen in regelmäßigen Abständen an. Dieser Tage erlebt das Eichsfelder Werk der Dyckerhoff GmbH eine Premiere. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Erstmals wurde im Zementwerk Deuna eine Ofenschussbaugruppe in einen Drehofen eingebaut. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

Christiane Dohndorf aus Heiligenstadt ist wütend – Unbekannte schänden die letzte Ruhestätte ihres Vaters

Diebe suchen auf Friedhöfen im Landkreis Eichsfeld Beute. Eine betroffene Heiligenstädterin erzählt, was sie innerhalb weniger Monate erlebte. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Nach schlimmer Diagnose setzt eine Eichsfelderin auf Selbsthilfe

Heidi Rockstroh möchte Krebspatienten Mut machen. Sie leitet die Stoma-Gruppe Heiligenstadt und spricht über deren Angebote. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Weitere Nachrichten der vergangenen Woche:

Es gibt Hilfe im Eichsfeld für Angehörige von Demenzkranken

Ansturm in Dingelstädt zur Norma-Neueröffnung

In einem Eichsfelddorf werden fünf Millionen Euro investiert

Ehemalige Worbiser Grundschule erhält neuen Anstrich

Fünf Millionen Euro für den Leinefelder Lunapark und Tüffers Garten

Weitere Urnengemeinschaftsanlage und ein besonderer Stein in einem Eichsfelder Dorf

1000 Setzlinge an der Schweizer Hütte im Eichsfeld für einen gesunden Wald

Einsatztechnik für Eichsfelder Katastrophenschutz ist fast vollständig

Einmaliger Blick für Wanderer im Eichsfeld

Die Eichsfelder Brauteiche hat ein neues Brautpaar

Die Synagoge von Heiligenstadt bekommt wieder ein Gesicht

Eichsfelddorf bekommt für 1,6 Millionen Euro einen neuen Kindergarten

Sie nehmen den Eichsfelder Patienten erste Ängste

Eichsfelddorf will einen sicheren Schulweg für seine Kinder

Das MVZ in Duderstadt ist wieder komplett