Das Zeug zum Klassiker?

Silvana Tismer über ein polarisierendes Weihnachtslied

Wir hatten an dieser Stelle neulich schon ein bisschen über Weihnachtslieder philosophiert. Ich merkte an, dass man über eines besser nicht sprechen sollte. Heute aber muss ich es.

Man kommt um dieses Lied nicht herum. Die einen summen es oder singen jede Zeile textsicher mit, anderen dagegen rollt es die Zehennägel hoch wie alte Fischbüchsendeckel: Last Christmas.

Nein, man entkommt ihm wirklich nicht. Autoradio an: Last Christmas. Eintritt in den Supermarkt – auch im Eichsfeld: Last Christmas. Dieser Tage schallte es aus der Nachbarschaft ein bissel schief über den Zaun: „I gave you my heart, but the very next day...“ Ich weiß nicht, wer es sang. Aber das bekomme ich noch heraus.

Ich bin bei der Nummer etwas zwiegespalten. Das Ding ist eingängig, hat eine einfache Melodie. Ich mag es eigentlich. Nur nicht so oft. Spätestens am 3. Advent reicht es.

So gut wie alle bekannten, traditionellen Weihnachtslieder entstanden im 19. Jahrhundert. Die einen schon am Anfang, andere erst in der zweiten Hälfte. Egal ob wir „Leise rieselt der Schnee“, „Stille Nacht“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ nehmen. Ja, selbst Jingle Bells ist so alt. Und „Last Christmas“ hat mit dem 15. Dezember 2021 auch schon seine 37 Jahre auf dem Buckel. Ob es wohl mal zum Klassiker wird? Ich weiß nicht...