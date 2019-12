Die Friedliche Revolution 1989 – wohl kaum eine Zeit vereint mehr Emotionen und Gefühle auf sich: Glück und Freude, Angst und Ungewissheit. Und weil diese Epoche so gefühlsgeladen waren und die Ereignisse sich vor dem 9. November 1989 fast überschlagen haben, gibt es bei manch einem Datum ganz unterschiedliche Ansichten. Dazu gehört beispielsweise das Datum auf der Leinefelder Gedenkstele am Zentralen Platz. Dort steht, dass die erste Demonstration in Leinefelde am 19. Oktober 1989 stattfand.

Manfred Hantke und Karl-Heinz Hoffmann beschäftigen sich sehr intensiv mit der Geschichte von Leinefelde – jeder auf unterschiedliche Art und mit verschiedenen Schwerpunkten. Doch bei der Stele sind sich die Herren einig, dass das Datum nicht stimme. Manfred Hantke erzählt, dass es bereits am 12. Oktober 1989 eine Zusammenkunft im Pfarrhaus der St. Maria Magdalena-Kirche gegeben habe. Dort sollte eine Aussprache stattfinden, doch weil so viele Menschen gekommen waren, seien sie in die Kirche gegangen, um zu beten, und dort hätten verschiedene politische Gruppierungen gesprochen. Später seien sie durch die Straßen zum Rat der Stadt gezogen.

Erstes Friedensgebet in St. Maria Magdalena

Heribert Wetter, der damalige Kaplan und Initiator des ersten Friedensgebets in Leinefelde, sagt hingegen, dass es am 12. Oktober so eine Veranstaltung nicht gegeben habe. Und das begründet er so: „In dieser Zeit war ein Kirchenjubiläum, und auch das Stadtrecht ist gefeiert worden. Deshalb hat Pfarrer Vogt untersagt, dass während der Festwoche solche Gebete in der Kirche abgehalten werden.“ Erst danach habe er, der damalige Kaplan, mit einem handgeschriebenen Zettel und einer Kerze zum Friedensgebet aufrufen dürfen. Und das sei erst am 19. Oktober 1989 gewesen. Dabei erinnert sich Heribert Wetter, dass die Menschen sich zunächst im Pfarrhaus trafen, doch das reichte nicht aus, und man ging in die kleine Marienkirche. Aber auch die hatte nicht das Fassungsvermögen für die anwesenden Leinefelder, so dass sie in die St.-Maria-Magdalena-Kirche gehen mussten. „Pfarrer Vogt wollte das zunächst nicht, ließ uns aber gewähren.“ Und nach den Gebeten, etwa gegen 22.30 Uhr, seien sie spontan in Richtung Verwaltung und zum Rat der Stadt gezogen. Diesen Gang bezeichnet Heribert Wetter als „friedliche Demonstration.“ Sie sei „spontan und aus der Situation heraus entstanden“.

Karl-Heinz Hoffmann hingegen bezieht sich auf Zeitungsausschnitte. Aus dem Artikel der damaligen Tageszeitung „Das Volk“ vom 4. November gehe hervor, dass die erste Großdemonstration in Leinefelde am Zentralen Platz am 2. November gewesen sei. „Das stimmt auch mit meinen Erinnerungen und Aufzeichnung aus der Zeit nach dem 19. Oktober überein“, sagt er. Denn er bestätigt das erste vom damaligen Kaplan Heribert Wetter organisierte Friedensgebet am 19. Oktober 1989.

Stele bereits 2014 ihrer Bestimmung übergeben

Manfred Hantke spricht ebenfalls davon, dass die erste Großdemonstration in Leinefelde am 2. November stattgefunden habe. Er selbst sei vor Ort gewesen und habe die emotionale Stimmung und Situation mitbekommen. Bis dahin habe es aber bereits mehrere Friedensgebete gegeben – das zumindest habe er über viel Recherche, unter anderem im Staatsarchiv, erfahren.

Die Gedenkstele am Zentralen Platz zeigt das Gesicht eines Menschen, der eine Kerze in der Hand trägt. Sie soll daran erinnern, dass auf diesem Platz am Abend des 19. Oktober 1989 die erste friedliche Großdemonstration im gesamten Eichsfeld stattfand. Das geht auch aus dem Schriftzug direkt vor dem Monument hervor. Ihrer Bestimmung wurde sie bereits im Januar 2014 übergeben. Bei der offiziellen Einweihung vor über fünf Jahren sagte der damalige Leinefelder Ortsteilbürgermeister Siegfried Klapprott (CDU), dass diesem Projekt viele Gespräche vorausgegangen seien. Alle Ideen führten schließlich zu dem, was jetzt entstanden ist. Und das sei eine sehr gute Lösung, meinte er.

Doch nun, zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution, scheiden sich die Geister hinsichtlich der Daten und Ereignisse.