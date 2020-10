Defekt an Photovoltaikanlage: Gebäude in Niederorschel brennt

Eine ehemalige Garage hat am Sonntag kurz nach 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Niederorschel (Eichsfeldkreis) gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, löschte die Feuerwehr den Brand.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nebengelasses für das Feuer verantwortlich gewesen sein. Menschen wurden nicht verletzt.

Drei verletzte Teenager bei Unfall nahe Barchfeld – Auto brannte komplett aus

Driftübungen auf Sportplatz – Audi-Fahrer zerstört Fußballrasen