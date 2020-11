Dem Himmel ein Stückchen näher

Holungen. Zwei Skulpturen am Sonnenstein erinnern an den Pfarrer und Astronomen Anton Thraen.

Wer dieser Tage den Sonnenstein besucht, dürfte überrascht und auch ein bisschen begeistert sein. Denn an dessen Fuße wurden jetzt nicht nur 20 Parkplätze geschaffen, es gibt dort nun auch einen Hingucker in Form von zwei hölzernen Darstellungen. Und die erinnern an einen der beiden großen Söhne Holungens: an Anton Thraen. Dargestellt wird zum einen das Fernrohr, mit dem der Astronom zu den Sternen schaute, zum anderen der Pfarrer selbst, der 1843 in dem Dorf geboren wurde.