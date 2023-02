Den Eichsfeldern den Spiegel vorgehalten

Sigrid Aschoff über spitze Zungen und Schildbürgerstreiche, die von den Karnevalisten ins Visier genommen werden.

In vielen Orten laufen sie gerade zur Höchstform auf: die Karnevalisten. Die Garden und Balletts haben für die Programme Tänze einstudiert, und so darf sich das Publikum unter anderem auf so manche akrobatische Höchstleistung freuen.

Geschrieben sind aber auch die Büttenreden. Mit dem Schalk im Nacken haben die Verfasser zu Papier gebracht, was in unseren Landen passiert ist. Und manches, was wir da hören, ist ein wahrer Schildbürgerstreich. Während einiges erdacht ist, ist anderes wahr.

Den Spiegel vorhalten, hinterfragen, Geschehnisse aufs Korn nehmen, das machen die Büttenredner auf ihre ganz eigene Art. Sie legen auch schon mal den Finger in eine Wunde. Die Frauen und Männer in der Bütt verdienen Lob, denn sie sprechen oft Dinge an, die uns dank spitzer Zunge, Geist und Witz, Ironie, Satire und einer Prise Spott vielleicht erst so richtig bewusst werden.

Also nehmen Sie die Einladungen der Karnevalisten an. Lassen Sie sich verzaubern, und schauen Sie mal mit einer anderen Brille auf den Alltag. Es gibt viel zu entdecken.