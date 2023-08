Den Jägern der Nacht in Worbis auf der Spur

Worbis. Zur Fledermausnacht lädt der Worbiser Bärenpark ein. Das Team hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Jeder kennt sie, doch kaum einer weiß etwas über sie: die Fledermaus. In Deutschland flattern gut 25 Arten durch die Nacht, 21 konnten allein in Thüringen nachgewiesen werden. Doch die Tiere sind bedroht, einige sogar am Rande des Aussterbens. Daher findet stets am letzten Augustwochenende in fast 40 Ländern die internationale Bat-Night statt. Am Samstag, 26. August, gibt es sie auch im Bärenpark in Worbis.

Die Nacht der Fledermäuse startet um 18 Uhr. Die Teilnehmer dürfen sich auf einen abendlichen Eintritt nach der regulären Öffnungszeit freuen. In Kooperation mit der Stiftung Fledermaus und dem Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal hat das Team um Leiterin Sabrina Schröder eine spannende Abendveranstaltung geplant. Und so gibt es geballtes Wissen über die heimischen Fledermäuse, eine Führung, eine Ausstellung, Vorträge sowie Bastelmöglichkeiten. Auch eine Vampirmahlzeit inbegriffen. Die Kosten belaufen sich auf 20 Euro für Erwachsene, zehn Euro für Kinder und 30 Euro für Familien (zwei Erwachsene plus zwei Kinder).

Eine Anmeldung ist nötig per E-Mail anworbis@baer.de oder unter Telefon: 036074/20 09