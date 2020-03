Den Mut aufbringen, mit der Familie darüber zu sprechen

„In unserer Gesellschaft werden Krankheit und Tod ausgespart“, bedauerte am Donnerstag im Eichsfeldforum eine Teilnehmerin der Diskussion. Und Josef Römelt, Mitglied des Redemptoristenordens und Moraltheologe an der Universität Erfurt, unterstrich: „Was sind wir für eine Gesellschaft, die sich nicht mit dem Tod befasst? Mich als Ethiker berührt, dass sich die Menschen im christlichen Abendland nicht mit dem Sterben und mit dem Tod auseinandersetzen. Warum ist es so schwer geworden, darüber nachzudenken? Die Gleichgültigkeit ist bedrückend.“

Über Jahrhunderte sei das anders gewesen – dies ließe sich zurückverfolgen bis hin zu den Höhlenmalereien. Der Tod sei das einzig Feststehende im Leben.

Die aktuelle Veranstaltung im Rahmen des Eichsfeldforums war mit dem Titel „Organspende aus ethischer und christlicher Sicht“ überschrieben und fand statt als Gemeinschaftsveranstaltung mit dem kfd-Diözesanverband Erfurt. Als Vertreterin des Verbandes verfolgte Ulrike Welsch die beiden Vorträge und die Diskussion. Maria Anhalt, Ansprechpartnerin für das Eichsfeldforum, und ihre Gäste – außer Josef Römelt waren es Falk Rauchfuß, Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Jena, und als Moderator Uwe Schotte, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztlicher Direktor am Eichsfeld Klinikum – hatten in Vorbereitung des Abends übereinstimmend festgelegt: Zwei kurze Vorträge der Gastredner, damit den Besuchern möglichst viel Zeit eingeräumt wird, Fragen zu stellen, Unklarheiten zu beseitigen und die eigene Meinung zu äußern.

Dieses Konzept wurde von den im Saal Versammelten sehr gut angenommen. Damit die Veranstaltung wie geplant stattfinden konnte, hatte Falk Rauchfuß kurzfristig zugesagt, für Utz Settmacher, den angekündigten, aber erkrankten Direktor der oben genannten Klinik in Jena, nach Heiligenstadt zu kommen. Er lud die Teilnehmer ein, ihn auf eine kurze Reise durch die Geschichte der Organspende und Organtransplantation zu begleiten. Der Arzt verwies auf die erste Nierentransplantation in Großbritannien im Jahr 1950. Damals hatten Mediziner für ihren 20 Jahre alten Patienten nur noch eine Lebenszeit von drei Wochen angenommen, doch ein Spenderorgan rettete ihn. Innerhalb Europas sei, so erklärte Rauchfuß, Deutschland das Schlusslicht bei der Anzahl der Organspenden. Der Mediziner erläuterte die Vorgehensweise der Organentnahme und der Transplantation, nannte die hierfür verantwortlichen Institutionen, verwies auf aktuelle Wartelisten. Mehrmals im Laufe des Abends wurde von den Referenten betont, wie wichtig es sei, sich zu Lebzeiten zu positionieren. Wer nicht bereit ist, sich für oder auch gegen eine Spende auszusprechen und das zu dokumentieren, bürdet nach dem Tod seinen hinterbliebenen Angehörigen eine große Last der Entscheidung auf, hieß es in der Runde.

Ein Besucher führte an, dass viele Menschen noch zu wenig über das Thema wissen, beispielsweise als medizinische Laien nicht zwischen einem Herztod und einem Hirntod – laut Uwe Schotte als neuer Fachbegriff „irreversibler Gehirnausfall“ – unterscheiden können. Auch hierzu, unter anderem zur sicheren Hirntod-Diagnostik, erhielten die Teilnehmer Informationen.

An alle erging in diesem Zusammenhang die Bitte, den Mut aufzubringen, sich mit ihrer Familie an einen Tisch zu setzen, um offen über das sensible Thema Organspende zu sprechen.

Noch etwas wurde während der Diskussion deutlich: Der Hinweis darauf, Menschen zu kennen, die eine Organspende ablehnen, jedoch durchaus nicht abgeneigt wären, wenn es um das eigene Leben geht, für sich ein Spenderorgan zu akzeptieren.