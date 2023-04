Den richtigen Umgang mit den neuen Medien in Heiligenstadt lernen

Heiligenstadt. Caritas in Heiligenstadt hat Experten des Thüringer Medienbildungszentrums zu Gast. Diese erklären Eltern, Jugendlichen und Kindern den richtigen Umgang mit dem Internet.

Ist mein Kind im Netz sicher unterwegs? Welche Internetseiten und Chatportale sind altersangemessen und geeignet? Wie kann mein Kind von neuen Medien profitieren? Fragen, die sich viele Eltern nicht ohne Besorgnis in der heutigen Zeit stellen. Das Team der Flexiblen Ambulanten Erziehungshilfen der Caritas in Heiligenstadt hat sich die Themen zum Anlass genommen, um sie mit den von ihnen betreuten Familien zu bearbeiten.

Dazu kamen Mitarbeiter des Thüringer Medienbildungszentrums kürzlich in das Caritashaus in der Kurstadt, um dort einen Workshop zum Thema „Sicherer Umgang mit Medien“ durchzuführen. Nach einer gemütlichen Kaffeerunde, in denen sich die Familien kennenlernen und austauschen konnten, startete der Workshop. Dort konnten sich die Kinder kreativ zeigen und am Tablet einen eigenen Comic erstellen, während ihre Eltern Informationen, Tipps und Materialien an die Hand bekamen, welche die eingangs genannten Fragen beantworten sollten.

Weitere Projekte und Workshops in Planung

Die Eltern profitierten von einem regen Austausch eigener Erfahrungen untereinander, welche dann gemeinsam mit der Expertin reflektiert werden konnten. Der Workshop wurde sowohl von den Familien, als auch von den Mitarbeitern der Caritas als sehr gewinnbringend empfunden, weshalb sich weitere Projekte in Planung befinden.

Der Dienst der Flexiblen Ambulanten Erziehungshilfe der Caritas besteht seit 2020. Das sechsköpfige Team betreut rund 30 Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und unterstützt diese, den Alltag mit Kindern zu bewältigen. Der Medienworkshop war die erste größere Veranstaltung nach der Coronazeit und soll der Startpunkt für weitere thematische Treffen sein.