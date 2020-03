Den Vertretungsplan in der Hosentasche

Schnell den Vertretungsplan checken, ob sich vielleicht was verändert hat – das geht am Lingemann Gymnasium in Heiligenstadt mittlerweile am Smartphone. Zu verdanken haben das die Schüler zwei engagierten jungen Männern, die mit ihrem Projekt „LGH Mobile“ (Lingemann Gymnasium Heiligenstadt) jetzt im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ einen ersten Preis geholt haben. Ende des Monats geht es für den 15-jährigen Jan Klinge und den 14-jährigen Jonathan Schröter nach Jena zum Landeswettbewerb. Die App wird derweil an der Schule fleißig genutzt, nicht nur von den Schülern.

„Um den Vertretungsplan auf unserer Homepage aufzurufen, muss man sechs bis sieben mal klicken. Da ist die App schon deutlich einfacher und schneller“, sagt Lehrer Siegfried Arand, der neben der Wetterfrosch-AG auch die für die Homepage betreut und den beiden Jungs bei der App unter die Arme griff. Hilfe beim Programmieren brauchten die beiden dabei nicht.

20.000 Zeilen Code hat Jan Klinge in verschiedenen Programmiersprachen geschrieben, editiert und formatiert. Über 1500 Stunden Arbeit flossen seither in die App, die aber nicht nur den einfachen Zugriff auf den Vertretungsplan ermöglicht. Auch kommt man fix auf die Homepage der Schule, es gibt die wichtigsten Informationen als „Breaking News“ mit einem Satz und einem Bild und in einer 3D-Ansicht kann man sich mit dem Handy durch das Schulhaus bewegen, weiß immer, wo man gerade genau ist.

An dieser Stelle kommt auch Jonathan Schröter ins Spiel. Die beiden wohnen in Uder, kennen sich seit dem Kindergarten und haben schon etliche Projekte gemeinsam gemeistert. Jonathan Schröter kümmerte sich um das 3D-Modell. Vom Architekten des Neubaus gab es die Grunddaten. Die waren für die App aber viel zu groß. Dem 14-Jährigen gelang es, die Datenmenge um ein Drittel zu verringern. Nun ist die Schule in der App von außen zu sehen und auch innen gibt es 3D-Ansichten für alle Etagen. Mit Hilfe eines Algorithmus zeigt sie die genaue Position des Benutzer an. Verlaufen kann man sich also nicht. Dazu nutze Jonathan Schröter GPS- und W-Lan-Tracking zur Ortung. Ein kleiner roter Punkt zeigt, wo man sich genau befindet.

„Gerade wenn sich mit Inbetriebnahme des Neubaus die Raumpläne ändern oder für Elternabende ist diese Funktion hilfreich“, erklären die beiden. Gut 500 Stunden hat Jonathan Schröter in die 3D-Betrachtung der Schule investiert. „Alle Ferien sind dafür drauf gegangen. Wir haben oft von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr oder länger gesessen.“

Das sich die viele Arbeit lohnt, ist zum einen an den Nutzerzahlen der App zu sehen. 508 tägliche aktive Nutzer zählen die beiden. 706 Downloads seit Veröffentlichung stehen nur 18 Deinstallationen gegenüber. Die Schülerschaft ist genauso begeistert wie Lehrer und Eltern, die die App ebenfalls nutzen. Außerdem kamen Jan Klinge und Jonathan Schröter ins Finale eines Wettbewerbs, den ein IT-Unternehmen aus Ilmenau ausgeschrieben hat.

Zum anderen belohnt natürlich auch der erste Preis im Wettbewerb „Jugend forscht“. In Nordhausen gab es den Sieg auf Regionalebene, Ende des Monats geht es nach Jena zum Landeswettbewerb. Sind die beiden dort erfolgreich, können sie in Bremen auf Bundesebene antreten. „Da werden zwar auch Spezialgymnasien anwesend sein, aber die kochen ja auch nur mit Wasser“, gibt sich Siegfried Arand optimistisch. Er ist stolz auf seine Schützlinge und dankbar für die stete Unterstützung seitens der Schulleitung. Auch für die des Fördervereins der Schule, der es finanziell ermöglicht hat, die App in den Stores zur Verfügung zu stellen.

Übrigens werden schon andere Schulen auf die App aufmerksam und wollen sie nachbauen. Dazu hat Jan Klinge auch eine Anleitung geschrieben, die für den Laien aber auch gut auf Chinesisch sein könnte.