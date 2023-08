Depeche-Mode-Sound am Heiligenstädter Vitalpark

Mit Hits aus allen Schaffensphasen von Depeche Mode will „Forced to Mode“ aus Berlin in Heiligenstadt begeistern. Sänger Christian Schottstädt ähnelt gesanglich sehr seinem Vorbild Dave Gahan.

Heiligenstadt. Das 13. Benefizkonzert der Thüringer Sparkassen wird im Eichsfeld ausgerichtet. Die Hits von Depeche Mode stehen im Mittelpunkt. Hier gibt es die Tickets:

Der Heiligenstädter Vitalpark hat sich inzwischen als Open-Air-Ort einen Namen gemacht. So haben sich die Thüringer Sparkassen entschlossen, ihr 13. Benefizkonzert dort zu veranstalten. Am kommenden Freitag, 25. August, wird die Band „Forced to Mode“ die Bühne entern. Die Band aus Berlin widmet sich voll und ganz der britischen Ausnahmeband Depeche Mode und bringt Werke aus allen Schaffensphasen der Gruppe nach Heiligenstadt.

Ausrichter des Konzertes ist die Kreissparkasse Eichsfeld. „Die Vorbereitungen liegen in den letzten Zügen“, sagt Sprecherin Sybille Hildebrandt. Sie hat aber schon die ersten Hinweise für die Besucher parat. Rund um den Vitalpark werden an diesem Tag keine Parkplätze verfügbar sein.

„Wir bieten einen Park & Ride-Service“, sagt sie. „Wir bitten alle Gäste, die mit dem Pkw anreisen, die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt sowie im Gewerbegebiet an der A 38 zu nutzen.“ Die Konzerttickets gelten gleichzeitig als Fahrkarte für den Bus-Shuttle.

Busse fahren auf zwei Routen

Ab 17 Uhr werden zwei Routen angeboten. Die erste führt quer durch die Innenstadt und macht dabei Halt in der Bahnhofstraße, am Bahnhof, in der Petristraße, am Marktplatz, in der Wilhelmstraße und am Stadion, bevor es zum Konzertgelände geht. Die zweite Route hält am Gewerbegebiet an der A 38. „Hier befindet sich ein großer Parkplatz, der erfahrungsgemäß gerne von Konzertbesuchern genutzt wird“, sagt Klaus Kirchner von der EW Bus. Hier könnten die Gäste direkt in den Shuttle-Bus umsteigen. Nach dem Konzert werden die genannten Haltepunkte in umgekehrter Reihenfolge erneut angefahren.

Der Einlass zum Konzert erfolgt ab 19 Uhr. Bevor es mit den Hits von Depeche Mode losgeht, werden aus dem regionalen PS-Zweckertrag des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen und der Kreissparkasse Eichsfeld Spenden an gemeinnützige Organisationen aus dem Eichsfeld übergeben. Der Sänger und Multiinstrumentalist „GULVØSS“ wird das Vorprogramm gestalten.

Karten für den Konzertabend können noch bis zum 25. August während der jeweiligen Öffnungszeiten in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Eichsfeld in Heiligenstadt, Leinefelde, Dingelstädt und Worbis sowie im Vitalpark und der Tourist-Information in Heiligenstadt zum Vorverkaufspreis von 23 Euro oder online unter https://hslive.de/sparkasse erworben werden. Eine Abendkasse am Einlass ist nicht vorgesehen.