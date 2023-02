Der 1. FC Südharz singt in einer Eichsfelder Kirche

Zu Gast in der katholischen St.-Michael-Kirche in Weißenborn-Lüderode war der 1. FC Südharz. Mit Superintendent Andreas Schwarze wurde gemeinsam der Gottesdienst gestaltet.

Eichsfeld. Bereits zum vierten Mal singen auch Eichsfelder Frauen im Projektchor des Kirchenkreises Südharz mit. Auch ein anderer Chor des Kirchenkreises profitiert von dem Projekt.

Wenn rund 60 Frauen aus dem ganzen Kirchenkreis Südharz zusammenkommen, um gemeinsam zu singen, dann reißt das auch die Gottesdienstbesucher unwillkürlich mit. So, wie in Görsbach und Weißenborn-Lüderode am vergangenen Wochenende. „Viola Kremzow ist es gelungen, die Begeisterung für dieses Projekt auch 2023 zu wecken. Ihr 1. FC Südharz - das Frauenchor-Projekt - ist mittlerweile eine feste Größe im Kirchenkreis“, berichtet Regina Englert, Pressesprecherin des Kirchenkreises.

Und die Kantorin hat den 1. FC 5.0 bereits fest im Blick. „Im Januar 2024 gehen wir wieder an den Start“, freut sie sich schon heute. Pianistin Almut Höner zu Guntenhausen, Kreiskantorin aus Celle im Ruhestand, hat sich den Termin bereits im Kalender vermerkt. Sie ist bislang in allen Projektjahren des Chores begleitend dabei gewesen.

Doch der Reihe nach. Nach nur vier eineinhalb-stündigen Proben sind die Sängerinnen in diesem Jahr wieder so notensicher gewesen, dass sie zwei Gottesdienste mit großem Programm mitgestalten konnten. „Wir haben ein Lied zur neuen Jahreslosung, einen irischen Segen, ein deutsches Lobpreislied und eine englische Vertonung von Psalm 23,6 gesungen“, blickt Viola Kremzow zurück. Die Freude über die gelungene Chorgemeinschaft schwingt deutlich in ihrer Stimme mit. „Die Frauen waren mit viel Herzblut bei der Sache“, so Kremzow.

Zwischen den Proben haben sie sich privat getroffen und in kleinen Gruppen gesungen. Viola Kremzow hatte ihnen dazu die Musik bereitgestellt. Die Gottesdienste waren dann noch einmal spannend. Die beiden jeweils eingeplanten Pfarrer wurden kurz zuvor krank. Klinik- und Gehörlosenseelsorgerin Cornelia Georg sowie Superintendent Andreas Schwarze sind spontan eingesprungen. In den Kirchen dann Begeisterung pur. Gut besuchte Gottesdienste, gute Akustik, Almut Höner zu Guntenhausen als feste Größe am Piano und eine bemerkenswerte Gemeinschaft von Frauen im Alter von 8 bis 85 Jahren.

Aus dieser Gruppe konnte Viola Kremzow gleich ein paar neue Mitglieder für Karíbu, den Gospelchor des Kirchenkreises, gewinnen. Auch dieser Chor wächst unter ihrer Leitung ständig. 2021 ist sie mit 20 Sangesfreudigen gestartet, heute sind es rund 40. „Zum Chorwochenende können in diesem Jahr gar nicht alle mitfahren, da das Haus definitiv voll ist“, blickt die Kantorin, selbst noch ein wenig erstaunt, voraus. Kremzow freut sich über diese positive Entwicklung der beiden Chöre. Und die Sängerinnen und Sänger ebenso, sonst kämen sie nicht immer wieder begeistert zusammen.