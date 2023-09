Der Seeburger See ist gesperrt. Der Sprung in das Wasser kann gesundheitliche Folgen haben.

Der beliebte Seeburger See im Eichsfelder Nachbarlandkreis ist gesperrt

Seeburg. Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen hat den Seeburger See für Badegäste gesperrt. Der Grund sind giftige Algen.

Im Seeburger See wurde eine erhöhte Konzentration von Blaualgen festgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Göttingen. Aufgrund der aktuellen Laborbefunde hat das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen das Baden im See bis auf weiteres untersagt.

Blaualgen sind giftig und können gesundheitliche Beschwerden wie Erbrechen, Durchfall, Atemnot oder Quaddeln hervorrufen. Der Kontakt mit den Blaualgen ist daher zu vermeiden. Das gilt insbesondere für Kinder und Kleinkinder beim Spielen im Strandbereich oder am Ufer. Hunde und andere warmblütige Tiere sind ebenfalls gefährdet. Entsprechende Warnhinweise werden am See aufgestellt.