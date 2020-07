Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der „Eichsfeld-Blick“ist wieder schmuck

Auf vor der Tür liegende Ländergrenzen kommt es weder für die Döringsdorfer noch die Wanfrieder an. Jetzt haben sich freiwillige Helfer aus dem thüringischen Döringsdorf, das zur Gemeinde Geismar gehört, und aus der hessischen Nachbarstadt Wanfried zum gemeinsamen Arbeitseinsatz getroffen. Ihr Ziel war die Schutzhütte „Eichsfeld-Blick“, die einen dringenden Farbanstrich benötigte. „Initiator der hessisch-thüringischen Gemeinschaftsaktion war Enrico Kaufhold aus Döringsdorf, der sich mit dem anstehenden Anstrich an mich als Bürgermeister von Wanfried wandte“, erzählt Wilhelm Gebhard (CDU).

Er selbst sei erst wenige Wochen zuvor bei einer Wanderung auf den Zustand der Schutzhütte aufmerksam geworden und hatte daraufhin den Bauhof zunächst um die Reparatur des Dachs gebeten, weil das am Dringlichsten war. „Die Dachpappe hatte sich an einer Seite gelöst.“ An den notwendigen Farbanstrich hatte Gebhard dann auch gedacht, Enrico Kaufhold kam ihm aber zuvor.

Hütte wurde im Mai 1989 aufgestellt

So war die Idee eines hessisch-thüringischen Gemeinschaftsprojekts im Ehrenamt geboren. Die Materialkosten hat die Stadt Wanfried übernommen. Kaufhold, der zudem vor den Malerarbeiten noch beschädigte Hölzer austauschte, konnte noch zwei Freunde aus seinem Heimatdorf begeistern, Gebhard und vier Mitstreiter des CDU-Stadtverbandes Wanfried. Zudem fragte Gebhard seinen Amtskollegen Martin Kozber (CDU) in Geismar, ob er bei der Aktion ebenfalls mit von der Partie ist, was sofort auf Gegenliebe stieß. Schließlich steht die Schutzhütte mit dem Namen zum benachbarten Landkreis auf hessischer Seite, jedoch direkt an der Gemarkungsgrenze zur Gemeinde Geismar.

Sie bietet Ausflüglern am „Wanderweg 24 zwischen Eschwege und Mühlhausen“ Schutz und bietet einen schönen Blick ins Eichsfeld und zum Hülfensberg. Auch Spaziergänger aus beiden Kommunen sind an diesem Ort häufig anzutreffen.

Aufgestellt wurde die Schutzhütte am 4. Mai 1989 vom damaligen „Eichsfelder Verein Werratal“, ab 1991 „Eichsfelder Heimatverein Hülfensberg und Werratal“. Nur wenige Monate nach der Aufstellung folgte die zu diesem Zeitpunkt noch völlig unerwartete Wende in der DDR, damit die Grenzöffnung und ein Jahr später die Wiedervereinigung Deutschlands. „Im Jahr 2006 wurde die Schutzhütte der Stadt Wanfried per Schenkung übertragen, die sich verpflichtete, selbst mit Finanzkraft und regelmäßiger Kontrolle durch den Bauhof für den Erhalt der Schutzhütte zu sorgen“, erzählt Gebhard. Dieser Aufgabe sei die Stadt bislang auch nachgekommen, doch jetzt standen größere Erhaltungsarbeiten an, die der Bauhof aufgrund der aktuellen Personalsituation nicht komplett leisten kann.

Baukosten von 13.500 DM

Die Baukosten für die Fundamentplatte und Zuwegung für die Schutzhütte in massiver Holzbauweise einschließlich Sitzbänken, Bepflanzung und Nebenkosten, wurde seinerzeit mit rund 13.500 DM angesetzt. „Entsprechende Fördermittel wurden damals beim Land Hessen beantragt.“

Der Eichsfelder Heimatverein, der ebenfalls an der Errichtung des Eichsfelder Kreuzes beteiligt war, bestand bis zur Wende aus Mitgliedern, die aus dem Eichsfeld stammten und der unliebsamen DDR den Rücken kehrten, aber dem Eichsfeld immer sehnsüchtig verbunden blieben.

Sowohl Gebhard als auch sein Amtskollege Kozber loben das vorbildliche Vorgehen von Enrico Kaufhold und setzen auch zukünftig auf das Engagement der Bürgerschaft, um die vielen schönen Dinge, die mal geschaffen wurden, langfristig zu erhalten. Dann, sind die beiden Bürgermeister sich einig, sind sowohl die Kommunen als auch sie persönlich immer mit dabei. „In Kürze erfolgt der zweite und letzte Anstrich an der Schutzhütte, was die Beteiligten mit einem geselligen Beisammensein an der Landesgrenze begehen wollen“, freuen sich die Bürgermeister über den Einsatz für dieses grenzenlose Projekt.