Der Eichsfelder Sommer ist alles andere als ein Rekord

Eichsfeld. Das Eichsfeld friert und bibbert: Global gesehen gilt der Sommer 2023 als heißester seit Beginn der Wetteraufzeichnung – aber nicht hierzulande.

Die Temperaturen gehen durch die Decke und Rekorde fallen reihenweise nacheinander. Ein aufregender sowie wechselhafter Sommer liegt hinter uns allen, und schon jetzt lässt sich eines sagen: 2023 erlebten wir mit einer weltweiten Durchschnittstemperatur von 16,8 Grad Celsius den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1940, der seinen Vorgänger aus dem Jahr 2019 noch einmal um etwa 0,3 Grad Celsius übertroffen hat, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilte. Im Eichsfeld sah es anders aus.

Doch nicht nur der Sommer insgesamt sticht als Spitzenwert heraus, auch in den einzelnen Monaten selbst lassen sich global, national und regional viele interessante Daten und neue Höchstmarken erkennen, was wir im Folgenden gerne näher betrachten möchten.

Unwetter ziehen meist am Eichsfeld vorbei

Im Eichsfeld begann die erste Junihälfte mit einem relativ starken Temperaturanstieg: Lagen die anfänglichen Durchschnittswerte noch ähnlich zu denen am Ende des Frühlings bei um die zwölf Grad Celsius, so stiegen sie bis Mitte des Monats auf knapp über 20 Grad mit Tageshöchstwerten von teilweise 27 Grad. Begleitet wurde diese Wärmephase gleichzeitig von einer gut zweiwöchigen Trockenperiode.

Das änderte sich jedoch schlagartig in der zweiten Monatshälfte. Hier kam es vor allem vom 21. bis 23. Juni durch das Tief „Lambert“ zu heftigen Niederschlägen und Gewittern mit bis zu 28 Litern pro Quadratmeter, sodass das Eichsfeld am Ende des Monats mit gut 98 Litern pro Quadratmeter tatsächlich wieder weit über dem Thüringer- und Bundesdurchschnitt lag. Manchen erscheint der diesjährige Juni-Wert des Eichsfelds vielleicht sogar noch zu niedrig, da wir durchaus viele starke Regenfälle und Gewitter erlebt haben. Tatsächlich sind meist aber die Kerngebiete dieser Unwetter knapp an unserem schönen Landkreis vorbeigezogen.

Temperatur und Regenmenge: Der Sommer 2023 im Eichsfeld war alles andere als ein Rekordsommer. Foto: Siegfried Arand / AG Junge Wetterfrösche

Gut erklären lässt sich das am Beispiel des 23. Juni: So erlebten wir in Heiligenstadt an diesem Tag zwar heftigere Niederschläge, durch Tief „Lambert“, die aber mit insgesamt 17,2 Litern pro Quadratmeter nicht übermäßig hoch waren. Hingegen fielen am selben Tag im nur 17 Kilometer entfernten Friedland 52 Liter, was eindeutig zeigt, dass hier die Hauptgebiete von „Lambert“ entlang gezogen sind, und anschaulich verdeutlicht, wie eng wir teilweise von Unwettern verschont geblieben sind. Ähnliche Situationen wiederholten sich im Laufe des Sommers in ähnlicher Form dann immer einmal wieder.

Die Temperatur hingegen orientiert sich nach vielen temporären Schwankungen (Höchstwert: 28,5 Grad) im letzten Monatsabschnitt mit gut 17,5 Grad im Durchschnitt sehr nah an dem vom Deutschen Wetterdienst herausgegebenem thüringischen Wert von 17,9 und der bundesweiten Marke von 18,5 Grad. Der Sonnenschein insgesamt lag bei 317,6 Stunden und damit zwar weit über den Bundesergebnissen von 203 Stunden, blieb jedoch im Vergleich zum Vorjahr mit 314,4 Stunden nahezu konstant. Insgesamt gilt dieser Juni als der zweitsonnigste und als der heißeste Juni seit Beginn der Datenerfassung. Also zusammengefasst ein Monat für die meteorologischen Geschichtsbücher.

Sturmtief und kühle Luftmassen im Juli

Unser Juli startete, ausgelöst durch Sturmtief „Poly“ an der deutschen Nord- und Ostseeküste, vor allem mit starken Windböen aus dem Norden von bis zu 60 Stundenkilometern. Mit dem Thema Wind hatten wir als AG „Junge Wetterfrösche“ bereits im Juni Erfahrungen gemacht, während unseres Wetterballon-Projekts mit Nawi-School und der Hans-Riegel-Stiftung. Auf das Sturmtief folgte ein rasanter Temperaturanstieg, ähnlich wie in ganz Deutschland, auf den Monatshöchstwert von 32,7 Grad am 9. Juli. Begleitet wurde dieser Anstieg wieder von ausbleibendem Niederschlag. In der zweiten Monatshälfte setzten sich jedoch kühlere Luftmassen durch, die Temperaturen fielen, mit Ausnahme vereinzelter Ausschläge, auf etwa 16 Grad. Gleichzeitig setzte stärkerer und konstanter Niederschlag bis Ende des zweiten Sommerdrittels ein. Das Eichsfelder Monatsmittel von 17,9 Grad liegt schlussendlich aber unter dem thüringischen Wert von 18,6. Auch der Niederschlag fällt mit insgesamt gut 72,8 Litern pro Quadratmeter geringer aus, als der Landeswert von 80 Litern. Nur die Sonnenscheindauer mit 252,2 Stunden konnte die Landesdaten von 240 Stunden übertreffen. Weltweit übertraf der Juli am Ende sogar noch den Juni 2023 und sicherte sich, nach Copernicus-Angaben, damit vorläufig den Platz als heißester Monat seit Beginn der Wettermessungen.

August im Eichsfeld kälter als im Landesdurchschnitt

Der August startete im Eichsfeld relativ kühl mit Durchschnittswerten um die 15 und Tiefstwerten um die 9 Grad, zog dann aber noch einmal mit einem starken Temperaturanstieg auf etwa 25 Grad und Tagesspitzenwerten von 31,6 Grad am 19. August an. Der Niederschlag verteilte sich in diesem Zeitraum konstant, mit einigen Ausreißern nach oben oder unten. Nur im letzten Monatsdrittel erlebten wir eine kippende Wetterlage. Die Temperaturkurve fiel wieder nahezu auf Sommeranfangsniveau. Gleichzeitig blieb der Niederschlag aus. Lediglich das Tiefdruckgebiet „Denis“ brachte uns am 25. August noch einmal Regen. Wie schon im Juli war auch der letzte meteorologische Sommermonat im Eichsfeld kälter als der Thüringenschnitt. Gleiches gilt für den Gesamtniederschlag. Alle Werte des Niederschlags liegen jedoch deutlich über ihrem Soll, denn im vergangenen Sommer verfehlte das Eichsfeld das deutlich. Lediglich die Sonnenscheindauer liegt mit 214,1 Stunden wieder über dem Bundeswert (200 Stunden).

Insgesamt war der August durch tropisch-feuchte Wetterlagen am Anfang und frühherbstliche Temperaturen im letzten Drittel geprägt. Alles in allem war der Sommer im Eichsfeld mit 783,9 Stunden Sonne und 290,8 Litern pro Quadratmetern Niederschlag wesentlich kühler als der weltweite Sommer und als sein Vorgänger aus 2022, dafür deutlich wechselhafter. Grund dafür sind die zum einen sehr hohen Temperaturen und längere Trockenperioden und andererseits kühlere Temperaturen und sehr viel Niederschlag, der sich jedoch auf einzelne Tage konzentrierte. Diese Wechselwirkungen bekamen wir auch an der teils schwülen und drückenden Atmosphäre zu spüren. Trotzdem sind wir gespannt, was uns der kommende Herbst nach diesem Sommer so bringen wird und ob vielleicht auch das Jahr 2023 insgesamt ein neues Rekordjahr wird.

Nikolas Kruse und Manuel Montag gehören zur Arbeitsgemeinschaft „Junge Wetterfrösche“ am Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium.