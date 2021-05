Der freie Platz am Tisch

Generaloberin Schwester Maria Thoma Dikow aus Heiligenstadt über den Sonntag Trinitatis, eine altrussische Ikone und die einladende Gemeinschaft.

Mittagszeit in der Betriebskantine. Eine Frau kommt mit ihrem Tablett vom Buffet und sucht einen Platz zum Essen. Da ruft jemand: „Komm her, wir haben einen Platz für dich frei gehalten. Setz dich zu uns!“ Solch eine Situation haben Sie bestimmt auch schon erlebt und haben sich gefreut. Ja, es tut gut, eingeladen zu werden.

Sonntag feiern die evangelische wie die katholische Kirche den Sonntag Trinitatis, den Dreifaltigkeitssonntag. „Wir glauben an den einen Gott“, heißt es im christlichen Glaubensbekenntnis, und dann ist vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist die Rede. Klingt kompliziert und ziemlich abgehoben. Hat das etwas mit uns, mit mir zu tun?

Zugang finde ich über eine bekannte Ikone. Gemalt wurde sie vor 600 Jahren vom russischen Maler Andrej Rubljow, und das gleiche Motiv findet sich auf zahllosen Ikonen. Um einen niedrigen Tisch mit einem Kelch darauf sitzen drei Engel, einander sehr ähnlich, unterschieden nur durch ihre Gewandung und das Spiel ihrer Hände. Die Szene bezieht sich auf das Alte Testament: Drei Männer kommen zum Patriarchen Abraham und werden von ihm gastfreundlich bedient. Das Gespräch zwischen ihm und seinen Gästen bleibt auffällig in der Schwebe: Abraham redet die Männer mal in der Mehrzahl an, dann wieder nur als einen. Klar ist nur, dass in diesen drei Gott zu ihm spricht. Schon früh haben Theologen in dieser Begebenheit einen Hinweis auf den dreifaltigen Gott gesehen, und so hat auch der Maler die Szene gewählt, um etwas vom Geheimnis Gottes auszudrücken.

Mir fällt auf der Ikone ein Detail ins Auge: Ein Platz am Tisch ist frei, dort, wo der Betrachter steht. Dort könnte ich Platz nehmen. Das Bild übersetzt für mich das Wort vom dreifaltigen Gott als „einladende Gemeinschaft“. Gott ist nicht beziehungslos, sondern er ist in seinem tiefsten Wesen liebende Beziehung. Und in diese Beziehung sind wir Menschen eingeladen. Wir können in die Kommunikation eintreten, die Gott selbst ist. Sie realisiert sich, wenn wir zu beten versuchen. Aber auch, wo wir in ehrliche und aufbauende Beziehungen eintreten, können wir etwas von Gott erahnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen frohen Sonntag mit der Erfahrung einladender Gemeinschaft.