Der Gemeinderat Werther tagt zum Autohof an A38

Werther. Der bei Werther geplante Autohof an der Autobahn 38 wird auf der nächsten Gemeinderatssitzung von Werther am 4. März eine wichtige Rolle spielen. Er wird über die erneute Auslegung der Planunterlagen abstimmen.

„Die Auslegung des Bebauungsplanes war eigentlich am 12. Februar abgeschlossen. Es wird aber noch eine wichtige Änderung geben“, informiert Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl). So habe das Landesverwaltungsamt die Verkaufsfläche des geplanten Einkaufsmarktes von 1200 Quadratmetern beanstandet. „Daraufhin haben wir beschlossen, die Fläche auf 800 Quadratmeter zu verkleinern. Dann ist diese keine großflächige Versorgung mehr und das Landesverwaltungsamt muss nicht mehr in die Entscheidung einbezogen mehr“, sagt der Bürgermeister. Der neue Bebauungsplan muss noch einmal für zwei Wochen ausliegen. „Ich bin aber optimistisch, dass nach dieser notwendigen Änderung keine Probleme mehr auftreten werden und wir den Satzungsbeschluss zeitnah fassen können“, so Weidt. Dieser werde dann der Genehmigungsbehörde im Landratsamt vorgelegt. „Dann hätten wir Baureife, und es können voraussichtlich im Mai die ersten Bauanträge gestellt werden.“ hpb