Der jüngste Busfahrer Thüringens kommt aus dem Eichsfeld

Gerade einmal 18 Jahre ist Patrick Weidner aus Großbodungen alt, aber er fährt den zwölf Meter langen Linienbus, als hätte er noch nie etwas anderes getan. Besonnen, ruhig und mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Der Eichsfelder ist aktuell der jüngste Busfahrer in Thüringen. Kurz nachdem er Anfang Dezember volljährig wurde, meisterte er seine Führerscheinprüfung – die er auch noch beim ältesten Fahrlehrer absolvierte – mit Bravour. Auch hat er schon ein paar Stunden im regulären Linienverkehr hinter sich.

„Ich bin als Kind schon viel Bus gefahren“, sagt der junge Mann und erklärt seinen Berufswunsch: „Ich wollte nicht nur in der Werkstatt stehen oder im Büro sitzen, sondern auch unter Leute und etwas sehen bei der Arbeit.“ In die Werkstatt musste er aber trotzdem. Gerade einmal 16 Jahre alt war er, als er die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb bei der EW Bus, einer Tochtergesellschaft der Eichsfeldwerke, antrat.

Der Busfahrer sollte sein Fahrzeug kennen

Hinters Steuer durfte er da freilich noch nicht. So lernte er zum Beispiel, wie man die Reifen eines Busses wechselt, den Motor und das Getriebe auseinandernimmt. Vertane Zeit war das seiner Meinung nach nicht. „Ich habe den älteren Kollegen über die Schulter schauen, aber auch selbst viel machen dürfen. Das ist wichtig, auch für später. Wenn am Bus etwas klappert, kann ich den Mechanikern vielleicht schon einen Anhaltspunkt geben, wo das Problem liegen könnte.“

Zur dreijährigen Ausbildung zählt zum Beispiel auch die Fahrplanplanung und die Arbeit als Einsatzleitung. Letztere steuert quasi den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖNVP) im Eichsfeld, hat Verspätungen, Unfälle und Ausfälle im Blick, kümmert sich um Rufbus-Anmeldungen und sieht jederzeit, wo jeder Bus der EW-Flotte gerade ist. Auch Abfahrtstafeln wechseln gehört zur Ausbildung dazu. „Das machen wir auch, damit die Auszubildenden die über 600 Haltestellen im Eichsfeld kennenlernen“, erklärt Ausbilder Klaus Kirchner.

Busfahrer sein war Kindheitstraum

Hannes Fiedler, Arvid Gastrock-Mey und Patrick Weidner (von links) legen im Juli 2021 beziehungsweise 2022 ihre Gesellenprüfung ab, fahren aber vorher schon Fahrgäste durch das Eichsfeld. Foto: Eckhard Jüngel

Der ist nicht nur mächtig stolz auf Patrick Weidner, sondern auch auf seine beiden anderen Nachwuchs-Busfahrer Arvid Gastrock-Mey und Hannes Fiedler. Letzterer darf in der dritten Januarwoche seine Prüfung ablegen und erfülle sich damit einen Kindheitstraum. „Ich habe mich schon immer für große Fahrzeuge interessiert, wollte aber auch Kontakt zu Menschen haben im Berufsleben. Hier wird das alles perfekt miteinander verbunden“, schwärmt der 18-jährige Worbiser.

Sein Kollege Arvid Gastrock-Mey hat schon seinen ersten Neujahrstag-Dienst hinter sich. „Da habe ich meine erste 170-Kilometer-Fahrt auf der Linie Dingelstädt-Duderstadt gemacht. Das war herrlich“, sagt er und seine Begeisterung ist ihm anzusehen. „Wir haben die Rufbusabdeckung extra mit einem großen Linienbus gemacht, weil Arvid so gern fahren wollte“, sagt Klaus Kirchner und grinst seinem Schützling zu.

Mit sieben Jahren hinter dem Lenkrad gesessen

Arvid Gastrock-Mey ist mit dem Busfahren aufgewachsen. „Ich wohne in Wahlhausen, musste also schon mit dem Bus zum Kindergarten, später in die Schule. Hansi, unser Busfahrer, hat bereits meine Mutter gefahren. Ich saß mit sieben Jahren schon bei ihm auf dem Schoß. Er war wie ein Opa für mich“, sagt der 19-Jährige. Und Klaus Kirchner fügt hinzu: „Hansi hatte Tränen in den Augen, als er hörte, dass Arvid Busfahrer werden will.“

Der junge Mann ist derjenige im Dreigestirn des Nachwuchses, der bisher am meisten Fahrerfahrung sammeln konnte. Und er fällt positiv bei den Fahrgästen auf. „Die Leute steigen meist ganz gedankenversunken ein, sagen, wohin sie wollen und legen das Geld auf die Kasse. Wenn ich dann etwas sage, schauen sie auf und sind zum Teil sehr verwundert, wie jung ich doch bin. Da kamen schon nette Gespräche zustande.“

Ausbilder ist mit Lehrlingen überaus zufrieden

Kundenkontakt ist etwas, das im Beruf der Fachkraft im Fahrbetrieb eine besondere Rolle spielt. Mit dem Geräuschpegel von Schulkindern klar kommen, verärgerte Fahrgäste beruhigen, niemals die Fassung verlieren. All das traut Klaus Kirchner seinen Schützlingen voll zu. Er lobt sie über den grünen Klee. „Das sind seit langem mal wieder drei Lehrlinge, bei denen alles durchweg gut war.“

Wichtig sei, dass sich die jungen Leute ihrer großen Verantwortung bewusst sind. „In einem Linienflugzeug von Hamburg nach München sitzen zum Teil weniger Leute als in einem voll besetzten Schulbus.“ Die jungen Männer haben die Verantwortung für ihre Fahrgäste, auch nachdem sie ausgestiegen sind. Ein wacher Blick hat da oberste Priorität.

Verkehrspsychologe überprüft Fahrtauglichkeit

Weil die Nachwuchs-Busfahrer noch unter 21 Jahren sind, müssen sie deshalb auch eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) zur Fahrtauglichkeit innerhalb der Prüfung absolvieren. „Ein Verkehrspsychologe hat eine Stunde mit uns gesprochen“, erzählt Arvid Gastrock-Mey. Dabei gehe es eben genau darum, ob sich der Prüfling seiner Verantwortung gegenüber anderen bewusst ist, wie er auf unmittelbare Fahrgastkritik reagieren würde und auch darum, was er so in seiner Freizeit macht. „Wir können eben nicht jedes Wochenende im Glashaus abhängen.“

Arvid Gastrock-Mey ist 19 Jahre alt, kommt aus Wahlhausen und hat bisher die meiste Fahrerfahrung im Nachwuchs-Dreigestirn der EW Bus. Er hat sogar seinen ersten Neujahrsdienst erfolgreich hinter sich gebracht. Foto: Eckhard Jüngel

90 Einheiten je 45 Minuten müssen die Auszubildenden fahren, bis sie zur Prüfung zugelassen werden und alle drei erinnern sich nur zu gut an die erste Stunde. „Am Anfang fährst du die Kurven, wie mit dem Auto und nimmst eben den ein oder anderen Bordstein mit“, sagt Partick Weidner. „Passiert das aber einmal in der Prüfung, ist es vorbei.“

Erste Fahrstunde ist die Schlimmste

„Wenn du nach der ersten Fahrstunde aussteigst, fühlst du dich, als hättest du eine Woche durchgearbeitet, weil du so krampfig und hochkonzentriert warst“, erinnert sich auch Klaus Kirchner an seine Anfänge. Für die Fahrstunden waren die jungen Männer im ganzen Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs. Auch in Gotha und Erfurt. Die Strecke zwischen Langula und Nazza bei Eisenach – die so genannte Struppeiche – mit den vielen engen Kurven ist Arvid Gastrock-Mey dabei besonders im Gedächtnis geblieben. „Danach brauchte ich ein neues Hemd“, sagt er und kann jetzt auch darüber lachen.

Gut, dass es da die Lehrfahrer gibt, die dem Nachwuchs Kniffe und Tricks beibringen, ihnen helfen bestimmte Engstellen und Kurven zu meistern. Denn vom Moped oder Auto bis zum zwölf Meter langen Zweiachser oder gar dem 15 Meter langem Dreiachser ist es schon ein großer Unterschied.

Keine familienfreundliche Arbeitszeit

Besonders Familienfreundlich ist der Beruf nicht. Los geht es 4.31 Uhr ab Bischofferorde und der letzte Rufbus fährt in der Woche um 19.30 Uhr. Der Tag teilt sich auf in Früh- und Spätschichten, Tagdienste und geteilte Dienste. Auch an Feiertagen müssen die Busfahrer ran. Aber all das scheint Patrick Weidner, Arvid Gastrock-Mey und Hannes Fiedler nicht abzuschrecken. Sie wollen Busfahrer sein. Bis es soweit ist, müssen sie im Juli 2021 beziehungsweise 2022 aber noch die Gesellenprüfung schaffen.

Und Klaus Kirchner nimmt ihnen schon einmal die Angst vor zu lauten Fahrgästen, besonders Schülern, indem er sagt: „Seitdem es WLAN im Bus gibt, ist Ruhe. Da kannst du im Winter früh ruhig die Beleuchtung innen aus machen und die angestrahlten Gesichter im Rückspiegel betrachten.“