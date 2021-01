Der Kampf gegen den Müll

Meist unbemerkt sind sie unterwegs: Die vier Mitarbeiter des Heiligenstädter Bauhofes, die Tag für Tag in der Kurstadt dafür sorgen, dass der Müll eingesammelt wird. In den frühen Morgenstunden starten sie mit ihren Fahrzeugen vom Gelände des Bauhofes am Ostbahnhof – nicht nur um die Papierkörbe im Stadtgebiet zu leeren. Ein Spezialfahrzeug zur Müllsammlung gehört ebenso zur Abteilung Stadtreinigung, wie ein spezielles Gefährt zur Reinigung der Gullys. Zudem seien ständig auch andere Fahrzeuge wie Multicars im Einsatz, um dem Müll Herr zu werden.

Bei den Markt- und Siedlungsabfällen, so die Bezeichnung im Heiligenstädter Bauhof für den Papierkorbmüll, wurden im vergangenen Jahr laut Bauhofchef Patrick Westphalen zirka 65 Tonnen Abfall eingesammelt.

Doch dies ist lange nicht alles, was die Mitarbeiter im Laufe eines Jahres einsammeln. Immer wieder müssen sie auch im Stadtgebiet illegal abgelagerten Sperrmüll verladen. „Das waren im vergangenen Jahr rund 8,5 Tonnen“, so Patrick Westphalen, der sich in den ersten Tagen des neuen Jahres die Mühe machte, eine Statistik zu erarbeiten, aus der hervorgeht, wie viel Müll in der Kurstadt anfällt. Dabei kommt er zu einem ernüchternden Ergebnis nicht nur bei dem illegal abgelagerten Sperrmüll im Stadtgebiet. Denn auch in der Flur rund um die Stadt sind die Mitarbeiter des Bauhofes im Auftrag der Eichsfeldwerke unterwegs, um illegale Müllablagerungen zu beseitigen. „Auf den Feldwegen und im Wald haben wir im vergangenen Jahr rund 120 Tonnen aller möglichen Arten von illegal abgelagerten Müll eingesammelt“, sagt Westphalen mit einem Kopfschütteln, denn dabei handele es sich meist um Sperrmüll, Bauschutt und Sondermüll, der schwer zu entsorgen ist.

Grünschnitt wird einfach in Säcken abgestellt

Hinzu kommen noch die illegalen Lagerstätten von Grünschnitt im Stadtgebiet. Dort sammelten die vier Mitarbeiter immerhin auch rund 29 Tonnen ein. „Mitten im Stadtgebiet werden Säcke mit Grünschnitt abgestellt, oder er wird einfach vor unser Lager in der Flinsberger Straße gekippt“, berichtet Westphalen aus dem Alltag. Hinzu kommen noch rund 100 eingesammelte Autoreifen jährlich, die von der Stadt zu hohen Kosten entsorgt werden müssen.

Neben den illegalen Ablagerungen sorgt der Bauhof auch auf den Friedhöfen für Ordnung und Sauberkeit. Rund 22 Tonnen Friedhofsabfälle, wie Grabkerzen, Reste von Gestecken und was sonst noch so auf einem Friedhof anfällt, wurden im vergangenen Jahr entsorgt.

Über alle Müllarten seien das rund 15 Kilogramm je Einwohner der Stadt Heiligenstadt, die jährlich durch die Mitarbeiter des Bauhofes eingesammelt werden. „Das spiegelt gut den Durchschnitt eines Jahres ohne Veranstaltungen wider“, sagt Patrick Westphalen, denn in normalen Jahren ohne Corona-Pandemie fällt aufgrund von Festen, wie zum Beispiel das Fest der Möhrenkönige, Rosenmontagsumzug der Karnevalisten oder auch dem Weihnachtsmarkt eine gehörige Menge mehr Müll in der Kurstadt an.