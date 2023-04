Der kleine Grenzverkehr und Volksaufstand im Eichsfeld

Teistungen. Jugendliche forschten zu den Ereignissen vor 70 Jahren an der innerdeutschen Grenze im Grenzlandmuseum Eichsfeld. Die Ergebnisse sind Teil einer Veranstaltungsreihe des Museums.

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld setzt bis zum Juli im Programm seine Schwerpunkte auf zwei Themenfeldern. Zum einen werden die Ereignisse des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 beleuchtet, und ganz speziell werden die damaligen Geschehnisse im ländlichen Raum betrachtet. Ein zweiter Themenschwerpunkt ist mit der Zeile „50 Jahr kleiner Grenzverkehr“ überschrieben.

Den Auftakt der Veranstaltungen zu den beiden Thematiken bildet ein Vortrag am 11. Mai um 19 Uhr in der Bildungsstätte des Museums. Der Historiker Jens Schöne, stellvertretender Berliner Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, wird seine neuste Publikation mit dem Titel „Der 17. Juni auf dem Lande“ vorstellen.

Schöne beleuchtet darin die Geschehnisse rund um den 17. Juni 1953 und wird den Blick auf die ländlichen Räume weiten: Die Unzufriedenheit mit der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in der jungen DDR gipfelte 1953 im Arbeiter- und Volksaufstand in bevölkerungsreichen, industriellen Zentren wie Ost-Berlin, Halle oder Jena. Dennoch nahm der Aufstand seinen Anfang auf dem Land. Diese These werde der Historiker anhand vieler Beispiele erläutern.

Am 17. Juni lädt das Museum dann um 16 Uhr zur Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung ein. „Am 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR gedenkt der Trägerverein Grenzlandmuseum Eichsfeld der Opfer der kommunistischen Diktaturen und der Opfer der deutschen Teilung mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal am Grenzlandweg“, erklärt Mira Keune, Geschäftsführerin des Museums.

Videos zu Ereignissen an der innerdeutschen Grenze

Im Anschluss sind die Gäste in die Bildungsstätte eingeladen. Hier wird das Schulprojekt „Aktion Grenze“ vorgestellt. Jugendliche aus Niedersachsen und Thüringen forschten im vergangenen Jahr zu den Entwicklungen vor 70 Jahren an der innerdeutschen Grenze. Die Ergebnisse wurden unter anderem in Videoclips und Radiobeiträgen sowie auf der Homepage www.jugend-erinnert.grenzlandmuseum.de festgehalten.

Am 21. Juni beginnt um 19 Uhr in der Bildungsstätte eine dreiteilige Veranstaltungsreihe zum Themenschwerpunkt „50 Jahre kleiner Grenzverkehr“. Am 21. Juni 1973 wurde der Grenzübergang Duderstadt-Worbis in Betrieb genommen. Mehr als sechs Millionen Menschen nutzten ihn bis zur Öffnung der Grenzübergänge im November 1989, um vor allem familiäre Kontakte zwischen Ost und West pflegen zu können.

Im ersten Vortrag geht es um den politischen Rahmen, vor dem die Entscheidung für weitere Grenzübergänge an der innerdeutschen Grenze getroffen wurde. Historikerin Daniela Münkel, Leiterin des Forschungsbereichs des Stasi-Unterlagen-Archivs in Berlin und Expertin für die „Neue Ostpolitik“ der 1970er, wird sich in ihrem Vortrag der damaligen Entspannungspolitik widmen.

Reisen und Tourismus in der DDR

Mit dem Tag der offenen Tür bei freien Eintritt setzt das Grenzlandmuseum die Reihe am 25. Juni von 10 bis 18 Uhr fort. Zu den besonderen Angeboten gehört eine Outdoor-Ausstellung. Sie wird das Gelände des ehemaligen Grenzübergangs dort sichtbar machen, wo heute die Kontrollgebäude nicht mehr stehen.

Es wird Führungen geben, bei denen die Standorte und Abläufe der damaligen Grenzabfertigung erläutert werden. Für den Nachmittag werden Zeitzeugen aufgerufen, in einem Forum über Erfahrungen im „Kleinen Grenzverkehr“ zu berichten.

Die Zeitzeugen können sich bei Interesse vorab im Museum melden per E-Mail an info@grenzlandmuseum.de oder telefonisch unter 036071/97112. Außerdem sind die Gäste am 25. Juni zu Führungen durch die Dauerausstellung und über den Grenzlandweg eingeladen.

Georg Baumert führt die Wanderungen des Grenzlandmuseums Eichsfeld am Grünen Band, der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Mediengruppe Thüringen

Im dritten Veranstaltungsteil widmet sich das Grenzlandmuseum dem Reisen in der DDR. Dazu wird Hasso Spode, Historiker und Tourismusforscher, sein neues Buch „Urlaub macht Tourismus. Reisen und Tourismus in der DDR“ präsentieren. In seine Analyse flechtet Spode deutsch-deutsche Vergleiche ein, um spezifische Eigenarten des DDR-Tourismus zu verdeutlichen.

Eine weitere Veranstaltung, die im ersten Halbjahr stattfindet, ist mit „Die ehemalige Grenze. Das heutige Grüne Band“ überschrieben. Das Grenzlandmuseum und die Heinz Sielmann Stiftung laden am 28. Mai ab 11 Uhr zu einer geführten Wanderung vom Gut Herbigshagen nach Teistungen ein. Erinnert wird an diesem Tag an die Abriegelung der innerdeutschen Grenze durch die DDR im Jahr 1952.