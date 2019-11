Er ist ein Ort des Abschiednehmens, der Erinnerung und des Gedenkens: der Friedhof. Wenn es um die Gestaltung geht, ist das stets ein sensibles Thema. Das weiß auch der Küllstedter Landschaftsgestalter Hermann-Josef Montag. Sein Wissen ist sehr umfangreich, und angewandt hat er es beispielsweise in seinem Heimatort, wo der Friedhof eine Umgestaltung erfuhr.

Besucht man in dem Eichsfelddorf diesen Ort und steht am schmiedeeisernen Tor, geht der Blick gleich nach vorn. Wie durch einen Tunnel führt er über den hellen Hauptweg und endet quasi im Himmel. Durch nichts wird die Sicht abgelenkt. Dafür wird das Gefühl von Weite, Unendlichkeit spürbar. „Das kommt durch die Linden, die hier gepflanzt sind. Sie tragen durch ihren Alleecharakter zu dem Bild bei“, meint Hermann-Josef Montag und öffnet nicht das Tor, sondern die daneben befindliche Tür zum Friedhof. „Die darf auch ruhig quietschen, denn dann hält der Besucher erst einmal inne, und das ist bei diesem besonderen Ort wichtig.“

Weiter geht es auf dem Hauptweg, der als einziger gepflastert ist und beleuchtet. Die anderen Wege sind

Das Propellerteil erinnert an den Absturz des Militärflugzeuges.

es nicht. Die Menschen sollen langsam gehen. Links und rechts befinden sich die Grabfelder, die durch Lebensbaumhecken voneinander getrennt sind. Die Gestaltung ist für den Küllstedter eine Herzenssache. Viele Friedhöfe in Deutschland, Österreich aber auch im russischen Kaliningrad, dem früheren Königsberg, hat er schon gesehen. „In letzterem bringen Verwandte zu den Geburtstagen der Verstorbenen Kaffee und Kuchen mit. Die Lebenden und die Toten begehen den Tag zusammen. Es gibt eben unterschiedliche Sitten und Bräuche“, erzählt der Eichsfelder.

Bienenweide sorgt für Farben

Etwas Neues hat auch er auf den Küllstedter gebracht, etwas, von dem er anfangs nicht genau wusste, wie es bei den Einwohnern ankommt: Er hat eine Bienenweide angelegt, gleich am Eingang auf einer Fläche, die für Bestattungen nicht genutzt werden kann. Im Sommer gab es nun eine wahre Farbenpracht, als Mohn, Margeriten, Glockenblumen, Schafgarbe und Kamille blühten. Ein bunter Farbtupfer, der jedoch die Trauer keinesfalls störte. Es war ein schöner Anblick, der so manchen Besucher an gute Zeiten erinnerte. Ein Insektenhotel hat in der Nähe auch seinen Platz gefunden.

„Die Pflanzenauswahl auf dem Friedhof ist etwas ganz Wichtiges. Das wurde bei unserem bedacht. Da gibt es dunkle Nadelgehölze wie die Serbische Fichte mit ihren hängenden Ästen, dunkle Laubgehölze wie die Rotblättrige Buchen, die Blutpflaume oder die Trauerbirke. Das Dunkle ist ein Zeichen der Trauer, aber es gibt auch Blüten. So wird der Bogen zwischen Trauer und Auferstehung geschlagen“, erklärt der Landschaftsgestalter, der selbst auf dem Friedhof viel angepflanzt hat. „Wussten Sie, dass die Verstorbenen früher mit dem Blick nach Osten beigesetzt wurden? Das ist auf den Sonnenaufgang und den jüngsten Tag bezogen“, sagt Montag, und sein Blick wandert in Richtung Trauerhalle. Sie wurde zu DDR-Zeiten gebaut und hat nicht nur einen Raum, sondern zwei, die getrennt voneinander sind. Und wenn der Küllstedter einen Wunsch äußern dürfte, dann würde er sich eine Totenglocke wünschen, die die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleitet.

Unweit der Halle befinden sich die Gräber der Priester „Es sind Ehrengrabstätten, die keiner Ruhezeit unterliegen.“ Sie sind pflegeleicht bepflanzt – mit Stauden, Ziererdbeeren, Immergrün und Christrosen. Letztere finden nach der Krippenausstellung hier noch eine gute Verwendung. Ebenfalls nicht weit ist das Feld mit den Familiengrabstätten, den Doppelgräbern. Und es fällt auf, dass sie keine Einfassungen haben. „Findet der Partner erst später dort seine letzte Ruhestätte, müsste wieder alles weg“, erklärt Montag.

Der Hauptweg des Küllstedter Friedhofes Foto: Sigrid Aschoff / Sigrid Aschoff (TA)

Weiter geht der Blick an einer kleinen Hängenden Blutbuche vorbei zu Bänken, die zum Innehalten und Ausruhen einladen, zu dunklen Nadelgehölzen und einer Japanischen Blütenkirsche. Ein Farbspiel, das in der Auswahl der Pflanzen seinen Ursprung hat. Durch die Abtrennungen erschließen sich auch verschiedene Sichtweisen. „Und man sieht den Anderen, der auf dem Friedhof ist, erschreckt sich nicht.“ Und dann sind da die Soldatengräber. Ein schlichtes Kreuz aus Birkenstämmen erinnert an ein Stück Küllstedter Geschichte, an die in Russland gefallenen Soldaten. Eine Kerze auf dem Boden brennt fast immer. Zur Gestaltung der kleinen Fläche trägt außerdem ein Propellerteil von einem Militärflugzeug bei. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war ein Flugzeug in der Nähe des Eichsfelddorfes abgestürzt. Eine besondere Grabstelle am Hauptweg erinnert zudem an die tragischen Ereignisse des 1. August 1945, als mehrere Küllstedter erschossen wurden.

Ehrengräber

Weiter geht es zum Grabfeld der Vinzentinerinnen. Die Ordensfrauen haben zu Lebzeiten im Ort, im Krankenhaus und im Altenheim gewirkt, ihr Leben im Dorf verbracht „Sie gehören zu uns“, sagt Montag. Die Grabsteine belegen, dass beispielsweise Schwester Serafika auf 72 Berufsjahre zurückblicken konnte. Die Wegführung zeichnet ein M – das Marienzeichen. Auf dem Friedhof des Südeichsfelddorfes gibt es viele Details. Vielem wurde Beachtung geschenkt, viel durchdacht – auf der fast zwei Hektar großen Fläche, die fünf kostenlose Wasserentnahmestellen hat. „Wir gedenken aber auch in besonderer Weise unserer Ehrenbürger“, sagt Hermann-Josef Montag, geht weiter und bleibt erst wieder vor vier Stelen und einem Gedenkstein stehen. Erinnert wird hier beispielsweise an Bürgermeister Otto Schäfer und die Stifterin und Gründerin des Dingelstädter Gymnasiums, Dorothea Fromm. Der Betrachter hält vor dem Stein inne, lässt aber auch die unterschiedlichen grünen Kontraste der Pflanzen auf sich wirken. Dass es nicht weit davon entfernt die Kindergräber gibt, dafür hat Montag zu DDR-Zeiten im Gemeinderat gekämpft. Wie wichtig ein Ort zum Trauern gerade für Eltern ist, weiß er.

Ein Urnengrabfeld gibt es auch. Unterschiedliche Bestattungsformen sind in Küllstedt auf den zwölf Grabfeldern möglich. Da fehlen auch die Rasengräber nicht. Interessant und funktional sind einige Steine gestaltet, so dass Blumen und Kerzen abgestellt werden können, sie nicht wirklich fehlen, wenn sie nicht da sind und die Pflege des Umfeldes nicht behindern. Hermann-Josef Montag hat auch noch einige Tipps zur Symbolik von Pflanzen und Farben. So steht das Vergissmeinnicht für den Abschied in Liebe, die Heide für Bescheidenheit. Die Kornblume für Beständigkeit, die Akelei und das Maiglöckchen für Demut, das Stiefmütterchen für die Dreieinigkeit, die Myrte für Heimat und Efeu für das Leben. Und was die Farben angeht, so symbolisiert das Blau die Treue und steht für göttlichen Geist, während das Grün ein Symbol für Ruhe ist, das Rot für die Liebe.