Der Letzte seiner Art in Leinefelde

Der Schneesturm, der den Schnee gebracht hat, ist noch nicht all zu lange her, aber die Schneemassen sind auch in Rekordzeit wieder verschwunden. Trotz des ungewöhnlich warmen Wetters sind an einigen Stellen immer noch Reste vorhanden. So auch im Vorgarten von Ronald Schade in Leinefelde. „Hier hatte ich vor unserem Haus gefühlte 40 Kubikmeter in Handarbeit auf der Wiese aufgehäuft, damit wenigstens drei freie Stellen an der Straße zum Parken zur Verfügung standen. Nun sind auch ursprünglich zwei Meter Schnee so gut wie weg. Mit den Resten konnte ich aber noch dem Letzten seiner Art in Leinefelde ein paar Stunden ‘Leben’ einhauchen: dem Schneemann“, so Schade. Fabian Mrosk bestaunte den Schneemann am Sonntag.