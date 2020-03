Der neue Mann an der Spitze

Das Eichsfeld Klinikum hat einen neuen Geschäftsführer. Armin Sülberg ist ab sofort im Amt. Allerdings als Interims-Geschäftsführer.

„Der Führungswechsel kommt nicht unerwartet“, sagt Peter Trappe, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Klinikums. Vom bisherigen Geschäftsführer Franz Klöckner habe man sich getrennt, da es unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung des Hauses gegeben habe. „Der Aufsichtsrat des Eichsfeld Klinikums dankt Franz Klöckner für seine 17-jährige Tätigkeit und die in dieser Zeit erreichten Erfolge. Gleichzeitig sehen wir der Arbeit mit Herrn Sülberg mit großer Zuversicht entgegen und werden ihn nach Kräften unterstützen“, so Trappe. Der Dank an Klöckner, der seit 2003 im Haus war und seit 2012 die Geschäfte führte, komme von Herzen. „Betriebswirtschaftlich ist im Haus alles in Ordnung.“

Am Mittwoch hatte es im Eichsfeld Klinikum mehrere Versammlungen gegeben. Einmal mit den Chefärzten, dann mit den Mitarbeitern. Sie wurden über den Wechsel an der Spitze informiert. „Ich habe hier ein Team vorgefunden, das eine gewisse Anspannung hat“, so Sülbergs erster Eindruck. Vor allem in der Mitarbeiterversammlung habe er daher deutlich gemacht, dass er das Gespräch suchen werde. „Und das intensiv. Ich bin ein Freund von kurzen und klaren Hauptsätzen. Und ich bin mir der hohen Verantwortung hier voll bewusst.“ Das nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Patienten.

Der Gang über die Flure des Hauses stünde noch aus, sagt der 62-Jährige. „Ich bin den ersten Tag im Haus.“ Er hat den Mitarbeitern mitgeteilt, dass er eine offene Kommunikation schätzt und Gespräche führen will, sogar in Interviewform. „Ich bin auch ausgebildeter Coach.“ Mit den Mitarbeitern, den Menschen zu sprechen, sei das A und O. Schließlich liege auch eine große Aufgabe vor ihm. „Da brauche ich Offenheit.“ Von einem freundlichen Aufeinanderzugehen spricht auch der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Uwe Schotte. „Mein Eindruck heute in der Mitarbeiterversammlung war sehr gut. Ich habe keinen Stress gespürt“, sagt er. „Dass solch eine Versammlung mit Applaus endet, hat man auch nicht alle Tage“, fügt Armin Sülberg hinzu und betont, dass er auch nicht mit der „Mütze voll Schlauheit“ hergekommen sei. „Das Wissen ist im Haus da, ich muss es bündeln.“

Analyse und Bestandsaufnahme für die Neuausrichtung

Seine Aufgabe in den nächsten Monaten wird es sein, gemeinsam mit der Klinikleitung und weiteren Experten eine Neuausrichtung des Hauses auszuarbeiten. „In enger Zusammenarbeit mit den Ärzten, dem Pflegepersonal und den Mitarbeitern“, betont Peter Trappe. Das Ergebnis würde anschließend dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Am Ende aber entscheiden die Eigentümer, die drei Gesellschafter. Auch das Ausschreibungsverfahren für einen neuen dauerhaften Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin für das Eichsfeld Klinikum gehöre dazu. „Bis all das erledigt ist, so lange werde ich hier sein“, kündigt Sülberg an. Angepeilt sei der 1. Januar 2021 als Termin. Er freue sich auf die Aufgabe im Eichsfeld und sei sehr auf die Gespräche mit den Mitarbeitern gespannt, um möglichst schnell die Situation und Stärken des Hauses kennenzulernen.

Bei einer Neuausrichtung des Klinikums gehe es darum, herauszufinden, ob alles bleiben kann, wie es ist oder doch ein Zentralneubau die tragfähigste Lösung sei. „Vielleicht kommt auch noch eine ganz andere Lösung in Frage“, sagt Sülberg. All das zeige sich in den nächsten Monaten bei der Bestandsaufnahme, den Marktumfeldanalysen und den Rahmenbedingungen der neuen Gesetzgebungen, um die Versorgung in der Region sicherzustellen. Nicht zuletzt gehe es auch darum, so Uwe Schotte, den Wandel in der Medizin auf das Eichsfeld Klinikum zuzuschneiden. „Wir arbeiten in all diesen Punkten ergebnisoffen, es gibt kein Wunschziel im Kopf“, betont Sülberg. Und seiner Erfahrung nach dauere dieser Vorgang mindestens neun Monate. Peter Trappe merkt an, dass sich in ganz Deutschland kleine Kliniken in ländlichen Räumen auflösen. Das will man im Eichsfeld auf keinen Fall. Darum habe man sich für das externe Expertenteam entschieden.

Der Betriebswirt und Coach Armin Sülberg hat sich im Bereich des Gesundheitswesens spezialisiert. Er bringt über 30 Jahre Krankenhauserfahrung mit, dazu umfangreiches Wissen bezüglich der Restrukturierung von Akutkrankenhäusern und Rehabilitationskliniken. Er sei bekannt für seine betriebswirtschaftliche Analytik und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Bevor er ins Eichsfeld kam, war er als Interims-Manager in einer Klinik im nordrhein-westfälischen Herford mit rund 800 Betten tätig. Seit 2008 bewegt er sich als Interims-Manager in der Gesundheitswirtschaft.