Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Schoß ist fruchtbar noch

Wenn man eine Frau oder einen Mann in manchen Medien nur mit dem Familiennamen und ohne Titel angesprochen findet, kann man davon ausgehen, dass es sich um eine Politikerin, einen Politiker handelt, von der/dem da gesprochen wird. Um das sicherzustellen, wird meistens noch die Partei in Klammern genannt.

Mich beschleicht in dem Zusammenhang zunehmend das Bild vom Rasenmäher, der unterschiedslos über den Rasen geschoben wird. Meine weise Großmutter (geboren 1877) legte uns Kindern ans Herz: „Gebt jedem sein Gehört sich!“ Wir verstanden, was sie meinte: Gebt jedem die Achtung, die ihm zusteht!

Unachtsamkeit ist das Gegenteil von dieser Mahnung zur Achtsamkeit. Am Donnerstag vergangener Woche hielt unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine starke Rede in Yad Vashem, dem Jerusalemer Gedenkort für den Holocaust. Er begann sie in hebräischer Sprache, weil er sich vor dem Volk, vor dem er sprechen durfte, in Achtung verneigte. Und er setzte sie in Englisch fort, weil unter den Anwesenden Menschen waren, denen in seiner (unserer!) Muttersprache tiefste Verachtung und Missachtung der primitivsten Menschenrechte entgegengebracht worden waren.

Die römisch-katholischen Christen werden in den Gottesdiensten des morgigen Sonntags die Worte Jesu aus Mt 4,17 hören: „Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.“ Das Wort „Himmelreich“ ist vielschichtig. Eine Schicht betrifft die allgemeine Achtung Gottes vor allem Lebenden und jedem Lebewesen. „Kehrt um!“ Hört auf, euch durch Wortklauberei, durch arrogante Umdeuterei, durch billige „Beweis“-Ketten, aus geschichtlicher Verantwortung zu stehlen. Hört hin, wenn ein Bundespräsident stellvertretend für uns sein Herz in die „Hand“ nimmt und es einer ganzen Welt zeigt! Steht hinter ihm, wenn es darauf ankommt, der Welt das gewandelte Antlitz unseres Volkes mit auf Achtung bedachter Sprache zu zeigen. „Kehrt um!“, falls ihr euch auf die bedenkenlose Sprache neuer Rattenfänger eingelassen habt, denen es gleichgültig ist, was Recht oder Unrecht, Achtung oder Hass bedeuten. Bertold Brecht formuliert es in seinem Theaterstück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ 1941 so: „Ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert / Und handelt, statt zu reden noch und noch. / So was hätt‘ einmal fast die Welt regiert! / Die Völker wurden seiner Herr, jedoch / Dass keiner uns zu früh da triumphiert / Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“