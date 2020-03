Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Virus im Kopf

Ob man nun will oder nicht – am Corona-Virus kommt man nicht vorbei, zumindest in der Konversation. Am Wochenende kam er mir wirklich überall unter. So fühlte sich Heiko Steinecke beim Schlachteessen genötigt, den Gästen die Vorsichtsmaßnahmen zu erklären.

Die Schulleiterin der Berufsbildenden Schule in Heiligenstadt begrüßte mich vorsichtshalber mit entgegengestrecktem Ellenbogen anstatt mit der Hand, und der Trainer der Mannschaft der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis erzählte, dass zwei Mannschaften deshalb abgesagt hatten und nicht zum Turnier gekommen waren. Angst oder Vorsicht sind also vorhanden. Nun sollte man sich aber vor Augen halten, dass es in Deutschland bisher keinen einzigen Todesfall in Verbindung mit dem Corona-Virus gab. In Thüringen gibt es derzeit zwei Erkrankte. Dagegen hat die Grippe in diesem Jahr deutschlandweit bereits über 200 Todesopfer gefordert. Und obwohl der Krankheitsverlauf beim Corona-Virus sehr unterschiedlich sein kann, ähneln die Symptome doch sehr denen einer Grippe. In vier von fünf Fällen verläuft die Erkrankung mild. Ich denke also, wir sollten nicht in Panik verfallen. Natürlich ist Vorsicht richtig, denn obwohl das Virus im Eichsfeld noch gar nicht nachgewiesen wurde, ist es bereits in den Köpfen der Menschen angekommen.