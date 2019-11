Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutliches Wachstum der Tischler-Azubis in Leinefelde

Vielseitig, flexibel, abwechslungsreich und spannend – so beschreiben Phillip Froese und Celine Theuerkauf den Beruf des Tischlers. Beide gehen in die Staatlichen Berufsbildenden Schulen (SBBS) nach Leinefelde und sind Azubis des ersten Lehrjahres. Der Beruf erlebt dort momentan einen richtigen Aufschwung. Denn derzeit sind im ersten Ausbildungsjahr 48 Schüler. „So viele hatten wir seit Jahren nicht“, sagt Fachlehrer Gerhard Kastner.

In den anderen Tischler-Jahrgängen waren in den Klassen etwa 25 Schüler. Dass es nun fast doppelt so viele sind, freut den Lehrer. Das Engagement und die Werbung für das Handwerk würden sich auszahlen. Gerhard Kastner ist auch zur Ausstellung der Gesellenstücke dabei, gibt Einblicke in die Ausbildung und stellt den Tischlerberuf vor. Zudem würden im Eichsfeld über 120 Tischlerbetriebe ansässig sein, „und damit sind wir auch bundesweit führend“.

Ebenfalls für eine Ausbildung in einem Handwerksberuf spricht die zentrale Lage der Berufsschule. „Viele können in der Region wohnen bleiben, haben hier Freunde und sind im Verein aktiv.“ Denn Vereine, Schulen, Betriebe und Innungen würden eng zusammenarbeiten, um junge Leute für das Handwerk zu begeistern. Auch Phillip Froese möchte Tischler werden. „Ich habe mir schon viele Berufe angeschaut, habe Praktika absolviert und war Probearbeiten.“ Doch bei vielen sei es eher eintönig und trist. Bei seinem Stiefvater hat er dann den Beruf des Tischlers für sich entdeckt. „Ich habe mich ein halbes Jahr eingearbeitet und war total begeistert.“ Und der 18-Jährige kann sich mittlerweile auch vorstellen, einen Meister zu machen.

Celine Theuerkauf ist 21 Jahre, hat Abitur gemacht und ist im ersten Lehrjahr als Tischlerin. „Nach dem Abitur habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen, um zu schauen, was ich werden möchte.“ Auch über Praktika ist sie in die Schiene des Handwerkes gekommen – „und ich bin geblieben“, lächelt sie. Sie bezeichnet den Tischlerberuf als vielseitig. Aber das Wichtigste: „Ich kann mit meinen Händen arbeiten und sehe ein Ergebnis.“

Schulleiterin Petra Stubenitzky freut sich sehr über das Wachstum der Tischlerklassen. Während es 2017 insgesamt 74 Tischler-Azubis waren und im vergangenen Jahr 83, sind es nun stolze 93. „Das ist ein Anstieg von 25 Prozent“, sagt sie. Ähnlich sieht das bei den Malern und Raumausstattern aus – hier sei binnen von zwei Jahren eine Steigerung von 37 Prozent zu verzeichnen. Das sind Tendenzen, die Schulleiterin und Fachlehrern sehr gut gefallen und auf denen sie weiter aufbauen wollen.